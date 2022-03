Medellín, en busca de afianzarse como visitante frente al Pereira

Deportivo Independiente Medellín visita este sábado, desde las 8:15 de la noche al Deportivo Pereira, por la fecha 13 en la Liga I-2022. Con dos victorias consecutivas, el poderoso va por un nuevo triunfo por fuera de casa que le signifique afianzarse en la parte alta del campeonato.

Con respecto al partido anterior contra Millonarios, varias novedades dispondrán el cuerpo técnico encabezado por Julio Comesaña en el grupo que buscará imponerse en la capital risaraldense. Andrés Mosquera Marmolejo no estará luego de ser expulsado contra los ‘embajadores’, Adrián Arregui regresa tras la suspensión de una fecha por acumulación de tarjetas amarillas, Felipe Pardo también cumplió las dos fechas de suspensión luego de ser expulsado en el clásico antioqueño y Luciano Pons está nuevamente disponible, luego de superar una herida recibida en el partido de Copa Sudamericana contra América en Cali.



Sobre las ausencias, Vladimir Hernández sigue en recuperación de una molestia muscular y lo van a esperar para que esté a punto en el próximo partido contra Envigado en el Atanasio, por la fecha 14 de la Liga I-2022. “Luciano Pons se le retiraron los puntos, fue dado de alta por el cuerpo médico y está disponible para el cuerpo técnico. Sobre Vladimir Hernández, la evolución ha sido favorable, la ecografía no mostró ninguna lesión muscular, pero no está al cien por ciento. Tiene algo de temor, por la sensación al correr, por eso estará disponible para la próxima semana”, detalló el médico Édgar Méndez.



Diber Cambindo fue una de las figuras contra Millonarios, el atacante comentó que “el partido anterior fue muy difícil, estamos contentos por sumar un nuevo triunfo que nos permitió mantenernos en el grupo de los ocho. La gente me motiva mucho, hay que seguir trabajando con la misma humildad, hacer las cosas bien”.



En cuanto al próximo rival, Diber remarcó que “Pereira es un rival difícil, no va a ser fácil jugar allá, pero estamos concentrados, con todos los ánimos para conseguir otra victoria para brindársela a toda la afición”.

Datos entre Deportivo Pereira e Independiente Medellín



Por Liga colombiana, Deportivo Pereira e Independiente Medellín, se han enfrentado en 178 ocasiones, con 47 triunfos para los matecañas, contra 74 del poderoso y 57 empates. En cuanto a goles anotados, los ‘aurirojos’ celebraron en 229 ocasiones contra 297 de los antioqueños.



Este será el partido número 27 en el que Nicolás Gallo dirigirá al DIM como juez central, el balance de los 26 juegos anteriores, ha sido de 10 triunfos rojos, 11 empates y cuatro derrotas. Curiosamente, el último juego en el que Gallo dirigió al poderoso, fue justamente el partido contra Deportivo Pereira, pero en el Atanasio, en noviembre de 2021, ese juego quedó empatado sin goles y sacó cinco tarjetas amarillas.



Deportivo Pereira suma siete encuentros sin perder ante Independiente Medellín en Primera División (dos victorias, cinco empates), después de haber perdido cuatro de sus siete anteriores ante ellos (dos victorias, un empate).



Deportivo Pereira ha perdido dos de sus últimos tres encuentros como local en la Liga I-2022, después de haber perdido solo uno de sus 13 compromisos anteriores en casa en la máxima división (cinco victorias, siete empates).



Independiente Medellín ha ganado un solo partido de sus últimos siete encuentros como visitante en Liga (un empate, cinco derrotas), pero se quedó con la victoria en su visita más reciente a América de Cali (1-3).



Deportivo Pereira ha marcado más de la mitad de sus goles en esta Liga I-2022 en acciones de córner. El conjunto pereirano ha anotado de esta forma siete de sus 13 tantos hasta ahora (54 por ciento).



Independiente Medellín suma 21 puntos en 12 partidos disputados de esta Liga I-2022 (siete victorias, cinco derrotas), siendo este su mejor registro a estas alturas de un torneo de la categoría desde la Liga I-2018 (22 puntos – siete victorias, un empate, cuatro derrotas).

Alineación probable



Independiente Medellín: Luis Erney Vásquez; Juan David Mosquera, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; Adrián Arregui, David Loaiza, Jean Pineda, Andrés Ricaurte, José Hernández Chávez; Luciano Pons.

D.T.: Julio Comesaña.



Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas.



Árbitro: Nicolás Gallo (Caldas).

VAR: Nicolás Rodríguez (Bogotá).



T.V.: WIN Sports +.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8