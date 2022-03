‘Este partido lo vemos como revancha’: Quiñones al enfrentar a Tolima

América de Cali continua su preparación para visitar este fin de semana al Deportes Tolima por la fecha 13 de la liga colombiana, el domingo a las 7:30 de la noche en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El conjunto escarlata viene en una delicada situación por los últimos resultados obtenidos y por las diferencias internas entre los directivos y el cuerpo técnico.

El mediocampista ofensivo Deiner Quiñones, habló sobre el juego contra el conjunto pijao, el cual lo toman como una revancha: “el fútbol da revanchas y este partido lo vemos como una revancha ante un rival difícil, uno de los mejores del torneo como lo es el Deportes Tolima, pero con la ilusión de poder sumar de a tres puntos en Ibagué”.



Analizó donde puede estar la clave para poder sacar la diferencia: “la clave está en irlos a presionar a la parte de arriba, es un equipo que por ahí juega las transiciones de defensa a ataque, pero también se le puede hacer daño de esa manera, entonces es no dar ventaja, poderles quitar todos los espacios y sobre todo controlar el juego”.



Mencionó como se siente después de la lesión que lo marginó varias semanas: “me siento bien, vengo mejorando progresivamente ya que fue una lesión que me quitó bastante tiempo en la preparación física, por la forma en que se dio, nunca me había lesiona de esa manera y vengo trabajando fuertemente para recuperarme y conseguir mi máximo nivel en el campo”.



También le envió un mensaje a los aficionados del equipo para que sigan apoyando y poder salir del mal momento: “a la hinchada escarlata gracias por el aguante y por el apoyo de los últimos días, los invitamos en que sigan creyendo en el equipo y su apoyo va a ser fundamental para poder enderezar el camino en la liga”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15