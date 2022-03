Lo bueno, malo y lo feo de la jornada 12 de la Liga 2022-I

La jornada 12 de la Liga BetPlay ya empieza a dejar una visión, de lo que será el remate del campeonato, en búsqueda de conseguir los cupos para los cuadrangulares. Ya hay algunos que marcan distancia en la tabla, por puntos y estilo de juego. Otros, van dando pasos lentos, pero seguros y esperarán asegurar esa llegada pronto.



La mitad de la tabla se puede volver un cuello de botella, donde unos lucharán por su lugar y otros, aprovecharán cualquier tropiezo para meter presión.



Una jornada que se disputó durante toda la semana, dejando el siguiente balance:

Lo bueno

Medellín sigue en racha y respetó su casa: el cuadro poderoso derrotó a Millonarios, que se mantiene líder, por la mínima diferencia. Andrés Cadavid anotó el gol del triunfo, para catapultar a los de Comesaña a la cuarta casilla. Además, de mantener el mejor registro como local, ganando seis duelos de seis posibles.



Santa Fe, en la pelea por los ocho: el cuadro de Martín Cardetti logró una importante victoria contra Bucaramanga en Bogotá. Wilson Morelo anotó triplete, siendo fundamental para el león. Ya son dos victorias de los cardenales, luego de aquella estrepitosa caída en el clásico contra Millonarios. Se ubican en la séptima casilla con 19 unidades.



Nacional y el partido de honor y de entrega: los verdolagas llegaron al entretiempo del partido contra Cali con el marcador abajo. Difícil, pero lograron empatar un partido que parecía ya perdido, pese a los errores, sortearon muy bien la adversidad y empataron el duelo. Giovanni Moreno se reportó con un gran gol, siendo influyente en el partido.



Lo malo

Millonarios perdió su racha victoriosa: fueron siete partidos consecutivos de los de Alberto Gamero con victoria, en los que se mostró imponente, con entrega y la idea de juego clara. Las ausencias se hicieron evidentes, en la zona defensiva y también en el arco.



Cali no se levanta de su crisis: el empate a tres goles ahonda mucho más el nivel del campeón de Colombia, que sigue sin salir del fondo de la tabla. Las declaraciones, sanciones y demás, han tocado la entraña de los de Dudamel, que buscan una solución, no solo desde lo futbolístico, sino desde lo anímico.



América y sus errores que cuestan: la química en la cancha de los de Osorio se va diluyendo, pese al inicio con Patriotas, se fueron sin nada y llegaron a su tercer partido consecutivo, por Liga, sin sumar de a tres.



Junior no encuentra regularidad: los cambios, variantes obligadas por lesión o convocatoria, han trastocado el trabajo de Cruz Real. El empate contra Pasto dejó ver otra casa del tiburón, que lució errático, sin lograr chances claras ni sobreponerse al planteamiento rocoso de los volcánicos.



Lo feo

La pierna fuerte predominó: bien o mal expulsados, ya quedará en consideración del aficionado, luego de las decisiones arbitrales. En los diez partidos disputados entre lunes y viernes, fueron expulsados seis jugadores (dos de América) y 59 tarjetas amarillas.