Deportivo Cali, a replantear su destino: objetivo, Copa Libertadores

El sorteo de la Copa Libertadores, para la edición 2022, ya decantó el destino de los clubes colombianos. Deportivo Cali, que no vive el mejor presente, espera despertar y cambiar su andar en este año. La Liga no ha sido lo mejor, quedando muy lejos de los lugares de clasificación.



Los dirigidos por Rafael Dudamel compartirán zona con Boca Juniors, Corinthians y Always Ready, siendo denominado uno de los grupos de la muerte.



Las recientes participaciones del Cali y en general, de los equipos colombianos en la máxima competición continental, no son un buen recuerdo. Desde 2016, cuando Nacional se quedó con la corona, las presentaciones en Libertadores dejan mucho que decir del nivel del fútbol colombiano, no solo por el juego, sino por la parte económica.



Para recordar una edición en la que los azucareros, estuvieron en instancias decisivas, hay que remontarse al 2004, aquella edición recordada por la conquista del Once Caldas de la Libertadores. En ese torneo, Cali también estuvo presente.



2004 y los azucareros es el recuerdo más reciente, donde llegaron hasta los cuartos de final. Casualmente, se cruzó con Boca Juniors en la fase de grupos, con quien perdió los dos duelos. Estuvo también con Colo Colo y Bolivar. Los azucareros superaron dicha instancia con nueve unidades, en el segundo lugar.



En octavos de final, se cruzó con Cruzeiro, a quien venció desde la tanda de penaltis. En cuartos de final, el rival fue River Plate, perdiendo los dos partidos.