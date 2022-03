Jean Pineda no se quedó en la goleada: 'estamos pensando en Nacional'

Deportivo Independiente Medellín demostró frente a Águilas Doradas, ser el mejor local del campeonato. El conjunto rojo de Antioquia goleó con solvencia 4-0 a los del oriente antioqueño y Jean Pineda fue uno de los anotadores del encuentro, el volante cartagenero tuvo un rendimiento en sus funciones superior al 80 por ciento y es ese polifuncional que ayuda tanto en defensa como en el ataque del equipo.



"Me voy contento por el resultado, sabíamos que iba a ser un partido difícil, logramos acomodarnos y conseguimos el resultado. Gracias al profesor Julio Comesaña que confió en mí y estoy rindiendo bien", declaró Pineda en conferencia de prensa post partido.



Sobre esa confianza que le imprime el técnico Comesaña para subir su nivel de juego, Jean declaró que “hablo mucho con el ‘profe’, me dio la confianza necesaria para destacarme. Al igual que el ‘profe’ Bolillo (Hernán Darío Gómez) quien fue el que me trajo a Medellín. Afortunadamente, ahora se me están dando las cosas".



En cuanto a esa armonía del equipo, Jean explicó que "tenemos un grupo muy unido. Es prácticamente una familia que hemos construido, se ve en cada entrenamiento, en cada partido. No hay egos y lo importante es seguir por ese camino".



Finalmente, el jugador expresó que tiene las metas claras y por eso, proyectó lo que será el en el próximo partido, nada menos que el clásico antioqueño contra Atlético Nacional, un encuentro que el DIM no gana desde octubre de 2018. "Cuando se acabó el partido, ya estábamos pensando en Nacional, estamos mentalizados de hacer un gran partido. Por ahora nos queda recuperarnos de la mejor manera posible para prepararnos muy bien, pensando en el partido siguiente”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8