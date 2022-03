‘Que festeje la gente, nosotros no’: Julio Comesaña pidió mesura

Deportivo Independiente Medellín fue contundente y goleó a Águilas Doradas, en la novena fecha de la Liga I-2022. Julio Comesaña técnico poderoso, valoró el esfuerzo colectivo, aunque no se confía pensando en el clásico antioqueño contra Nacional.

"Esta muestra de Medellín con sus aciertos y defectos se ha venido estabilizando como locales. Todo se debe a los futbolistas y trastoca lo visto como visitante. En el resultado parecía un partido fácil, pero no lo fue hasta el primer gol. Antes del gol, Águilas nos presionó, equivocamos los caminos y se volcaron al ataque. En el segundo tiempo, nos calmamos y redondeamos una actuación excelente", indicó Comesaña.



Además, el estratega precisó que "nunca voy a decir si este equipo es ideal, me exijo siempre y busco la excelencia. En cinco partidos solo nos han marcado un gol, que fue de penal contra grandes rivales. Estamos jugando con el mismo equipo del año pasado con Felipe Pardo y Luciano Pons".



Pensando en lo que viene, Comesaña comentó que "no me puedo quedar en esto, hay cosas que no me dejan dormir. Ni antes, ni ahora voy a descansar. Quiero que el equipo de estabilice y que sea una institución con grandeza, la cual hay que mostrarla permanentemente. Quiero sacar las cosas adelante. Damos la vuelta a la página, esto ya pasó y no nos podemos confiar. Que festeje la gente, nosotros no, vamos a preparar el clásico y que sea una fiesta con juego, goles y no hayan problemas. Que sea ejemplo para todo el país".



Sobre el funcionamiento colectivo, Julio opinó que "estoy contento por el resultado y porque no podemos descansar en los goles de Luciano Pons, porque lo van a marcar más fuerte. Me alegra el gol de Pineda, de Pardo, que otros más hagan goles. Porque eso venía pasando".



Finalmente, Comesaña expresó que "mañana haremos trabajos regenerativos con los que jugaron, los demás entrenarán. El viernes concentraremos, estamos tranquilos y esperemos prepararnos muy bien".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8