Jalón de orejas del 'Tino' en Nacional: defendió a los más criticados

Este martes en medio del programa ESPN F360, el exfutbolista Faustino Asprilla se refirió al difícil presente de Atlético Nacional, no solo por la salida del técnico Alejandro Restrepo y la inestabilidad que han tenido los proyectos deportivos en los últimos años, sino por el momento del arquero Aldair Quintana, quien estaría afrontando un duro momento anímico.



El 'Tino' sentó su postura frente al panorama en las toldas verdolagas y dijo que las directivas no se deben dejar "meter presión" de la hinchada. Piensa que la salida de Restrepo obedece a eso: al pedido del hincha que se manifestó en redes y que desde hace varias fechas, no contento con su fútbol y algunos resultados, pedía su cabeza. Momento de defender a los dos más criticados por la afición.

"Esa decisión se debe a la manifestación de los hinchas. En Nacional muchas veces están tomando las decisiones depende al gusto del hincha. He visto en la página de Nacional que los hinchas están disgustados con el entrenador y con el arquero, y todo el día escriben mal, la cogieron contra estas dos personas como si fueran los únicos responsables de las derrotas y eso no es así", dijo Asprilla.



Y agregó: "Los hinchas son importantes pero ellos no pueden tomar las decisiones y los directivos no pueden hacer lo que siempre quiere el hincha, deben hacer lo que corresponde. No pueden seguir quemando entrenadores, hay jugadores que llevan cuatro y cinco años y es el mismo rendimiento, juegan mal y siempre paga el entrenador. Tienen que sentarse a mirar que hay jugadores que no están dando el rendimiento que todo el mundo espera. Nadie los toca porque son ídolos de la hinchada".