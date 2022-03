Medellín se despachó y goleó a las Águilas: llegará afilado al clásico

Deportivo Independiente Medellín goleó 4-0 a Águilas Doradas, en la novena fecha por la Liga I-2022. El conjunto antioqueño brindó espectáculo y goles a su afición, con un equipo contundente. Los goles poderosos fueron de Felipe Pardo, Jean Pineda, Adrián Arregui y Luciano Pons. Para Leonel, se le cortó una racha de dos triunfos consecutivos.



Noche despejada para un encuentro vibrante entre Medellín y Águilas Doradas. Ambos equipos salieron en busca del arco contrario, pero les costaba acomodarse en el terreno de juego.

Fue al minuto 6, que Adrián Arregui con un remate fuera del área, tuvo para abrir el marcador, pero la pelota se fue desviada por encima del arco de Cristian Vargas. Un minuto después, Marco Pérez hizo un cabezazo tras un desborde de Jhon Fredy Salazar.



Sobre el 22, Medellín volvía a acercarse al arco de Águilas Doradas, esta vez con un remate de Jean Pineda que pasó cerca del vertical de la mano derecha de Vargas.



Mientras avanzaban los minutos Águilas avanzaban con el balón dominado, pero Medellín lograba controlar el juego, fue al minuto 25 en el que Felipe Pardo aprovechó un desborde por el sector derecho y tras un remate con pierna derecha y un rebote en el larguero, le volvió a caer la pelota, anotando el primer gol del partido.



Tras el gol, Águilas salió a buscar el empate, al minuto 29, Juan Camilo Salazar tuvo una oportunidad de gol, pero su remate se fue muy por encima del arco local.



Al minuto 32 y tras una jugada colectiva que empezó desde el sector derecho, Jean Pineda desde el sector izquierdo y con pierna derecha, aumentó la ventaja en el marcador para Independiente Medellín.



Sobre el final del primer tiempo, una falta a Juan David Mosquera que el árbitro no sancionó, derivó en el chequeo del VAR. Dos minutos después del tiempo cumplido, Diego Escalante no sancionó la infracción.



En la etapa complementaria, Medellín salió a liquidar el partido. Águilas no lograba asociarse y simplemente se dedicaba a aguantar los embates del local.



Al minuto 15, Adrián Arregui de media distancia estuvo cerca del tercero, pero la pelota pasó muy cerca del horizontal. Sobre el minuto 23 y tras un tiro libre, Adrián Arregui con remate cruzado anotó el tercero para el poderoso, mostrando la comodidad en un partido que el DIM le dio trámite.



Cuatro minutos después, el argentino Luciano Pons anotó el cuarto gol para el DIM desatando la euforia de los cerca de 24.000 aficionados rojos que acudieron al Atanasio.



Promediando el segundo tiempo, Medellín realizó los cinco cambios, refrescando el equipo, pensando en el clásico antioqueño del próximo domingo. Mientras se cumplía el tiempo de juego, desde las tribunas sonaba el deseo de ganarle a Nacional en la próxima fecha.



Águilas intentaba defenderse, mientras que buscaba algún descuido del DIM para descontar en el marcador. Para el local, era prácticamente un entrenamiento con público, el juego lo tenía liquidado y solo esperaba que el árbitro terminara el encuentro.



En la próxima fecha, Independiente Medellín enfrentará al Atlético Nacional en el clásico antioqueño. Mientras que Águilas Doradas recibe a Envigado en Rionegro.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8