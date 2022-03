Liga Betplay I-2022: repase lo bueno, lo malo y lo feo en la fecha 9

Este martes se bajó el telón de la novena fecha de Liga Betplay I-2022, que entregó un nuevo líder: Millonarios. Se trató de una jornada con buena productividad de gol, que se cerró con broche de oro: 4-0 en el Atanasio Girardot, para el triunfo del DIM. En total se registraron 28 anotaciones para cinco victorias locales, tres triunfos visitantes y dos empates.



Si se perdió algún detalle de la fecha, en FUTBOLRED hacemos un completo repaso con lo bueno, lo malo y lo feo.

Lo bueno

- Millonarios sigue intratable y con nómina alterna consiguió imponerse ante Cortuluá. Los de Alberto Gamero no pierden hace seis partidos y en sus últimas cinco salidas festejaron con triunfo. Al albiazul le bastó con el solitario tanto de Juan Carlos Pereira para imponerse en El Campín. Eso, y la atajada de Álvaro Montero, en un penalti de Luis Carlos Ruiz, le dieron otros 3 puntos.



- Deportivo Cali se tomó un respiro gracias a la victoria ante Unión Magdalena. Celebración que necesitaban los vigentes campeones, que venían de una seguidilla de partidos sin ganar (desde la fecha 4 cuando vencieron a Pereira), y estaban golpeados tras perder la final de la Superliga frente al Tolima. Jhon Vásquez y Daniel Luna marcaron para el 0-2 en Santa Marta.



- Junior desnudó en Ibagué al campeón de la Superliga y se sacudió de la racha sin poder sumar fuera del Metro. El equipo de Juan Cruz Real aprovechó la efectividad con Miguel Borja y Ómar Albornoz para “frenar” al Tolima, propinándole su segunda derrota en la Liga. Ahora, el tiburón está sexto en la tabla.



- América de Cali se acordó de ganar después de cinco jornadas. Esta vez, con doblete de Alejandro Quintana, se despachó contra Once Caldas, arrebatándole el invicto. Era el único equipo que no había perdido en el inicio del campeonato. Los de Juan Carlos Osorio recuperaron terreno y escalaron a la décima casilla; están a un punto del octavo.



- Envigado ganó su segundo partido en línea y entró en la conversación. Esta vez superó al difícil Jaguares, por 3 a 1, lo que le significó un lugar entre los ocho mejores. Es séptimo con 14 unidades.



- Independiente Medellín cerró la jornada con broche de oro: goleando en casa. Le propinó un 4-0 a las Águilas, reencontrándose así con la victoria. Venía de perder con Santa Fe. Los de Julio Comesaña siguen invictos en el Atanasio después de haber derrotado a Tolima, Deportivo Cali, Cortuluá, Junior y ahora Águilas. Su goleador, Luciano Pons, volvió a marcar.

Lo malo

- Atlético Nacional atraviesa un difícil momento y este fin de semana salió golpeado de su visita a Bucaramanga. El portero Aldair Quintana se vio involucrado en uno de los goles y, al parecer, muy afectado por la situación pidió no jugar el segundo tiempo. Todo este panorama terminó en la salida del técnico. Un 3-1 que hizo mucho daño en las toldas verdolagas.



Una vez más, jornada marcada por expulsiones. En total se registraron tres tarjetas rojas, lo que se convierte en un dolor de cabeza para los entrenadores pensando en la jornada de clásicos que se inicia el viernes. Jimer Fory de Nacional, Nicolás Giraldo del América y José Ortíz de Santa Fe, fueron los sancionados.



Lo feo

Otro técnico “descabezado” en la Liga I-2022. Después de las salidas de Juan David Niño (Patriotas) y Néstor Craviotto (Bucaramanga), llegó el turno para Alejandro Restrepo, quien hasta esta fecha orientó a Nacional. Aunque los verdolagas son terceros en la Liga y que apenas han perdido dos partidos (el más reciente este fin de semana), su fútbol no convenció y la directiva decidió llegar a un acuerdo para acelerar su salida. Un duro golpe después de otro difícil momento que vivió Aldair Quintana.