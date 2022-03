¿La silla eléctrica? Atlético Nacional y su inestabilidad desde Rueda

Con la salida de Alejandro Restrepo, ya son siete entrenadores que pasaron por Atlético Nacional, desde el ciclo exitoso de Reinaldo Rueda finalizado en junio de 2017, cuando el vallecaucano se fue al Flamengo de Brasil, dejando una estela de títulos nacionales y continentales.



El banco técnico del equipo verdolaga se convirtió en una ‘silla eléctrica’ por donde pasaron técnicos experimentados, otros no tanto, extranjeros, colombianos, pero ninguno pudo darle la estabilidad que el equipo necesitaba. A continuación, repasaremos sus nombres:



Juan Manuel Lillo, segundo semestre de 2017



El entrenador español, ahora asistente técnico de Josep Guardiola en el Manchester City, llegó con la premisa de mantener en la cúspide a Nacional y de paso, que Lillo pudiera tener revancha en el fútbol colombiano. Ni lo uno, ni lo otro pasó y luego de la eliminación en cuartos de final contra Deportes Tolima en la Liga II-2017, el entrenador dejó la institución.



Jorge Almirón, primer semestre de 2018



Luego de ser multicampeón en Argentina y finalista de la Copa Libertadores 2017 con Lanús, Jorge Almirón llegó como una de las novedades de Nacional para el fútbol colombiano. Pese al buen rendimiento en la Liga y Copa Libertadores, donde hasta el momento, fue el último equipo colombiano en avanzar a octavos de final, el entrenador perdió la Superliga como local contra Millonarios, el título de Liga por penales contra Tolima, también como local, luego de ir arriba en la serie hasta los últimos minutos del partido de vuelta y quedar eliminado en Copa Libertadores a manos de Atlético Tucumán.



Hernán Darío Herrera, segundo semestre de 2018- primer semestre 2022



Tal como ahora, Hernán Darío Herrera llegó a tomar el mando de entrenador interino, mientras el club encontraba un nuevo técnico. Con el ‘arriero’ el equipo tuvo un gran rendimiento, llegando a conquistar la Copa Colombia 2018 y quedando cerca de clasificar entre los ocho. Su primer interinato finalizó en diciembre de 2018 y el segundo arrancó este martes 1° de marzo.



Paulo Autuori, primer semestre 2019



El brasileño llegó a finales de 2018 y aunque asumió el día de la eliminación en la Liga II-2018, cuando Nacional no logró entrar al grupo de los ocho. Su impronta la puso en enero de 2019, donde tuvo que apostar por jugadores jóvenes del club, debido a las restricciones de contratación, por aquel litigio con Cortuluá. En cuanto al rendimiento, Autuori no logró clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, quedando eliminado por penales contra Libertad de Paraguay. Nacional cayó a la Copa Suramericana, donde quedó eliminado a manos de Fluminense de Brasil en la segunda fase, derivando su salida del equipo, pese a clasificar a los cuadrangulares semifinales.



Alejandro Restrepo, interinato 2019 y 2020



Sobre Alejandro Restrepo tocará tomarlo en dos partes: cuando fue técnico interino y como entrenador en propiedad. La primera vez que agarró el equipo fue en el 2019, mientras terminaba la competencia en el primer semestre, teniendo un rendimiento aceptable. En su segundo interinato, Restrepo estuvo muy cerca de clasificar el equipo a la semifinal de la Liga 2020, pero los múltiples contagios por covid, no le permitió imponerse en la serie contra América de Cali.



Juan Carlos Osorio, segundo semestre 2019 y parte de 2020



La segunda etapa de Juan Carlos Osorio, uno de los técnicos con más historia en Atlético Nacional no fue la mejor. Arrancó de gran manera en Liga y Copa Colombia, pero no logró los objetivos, quedando eliminado en los cuartos de final de la Copa a manos del Deportes Tolima como local y en Liga, clasificó tercero en el cuadrangular A. En 2020, Atlético Nacional clasificó a la Copa Suramericana, donde quedó eliminado a manos de River Plate de Uruguay en segunda ronda, en la Liga, la pandemia trastocó muchos planes, pero la derrota frente a Millonarios en Bogotá por Liga, precipitó su salida del cargo.



Alexandre Guimarães, primer semestre 2021



El brasileño nacionalizado costarricense llegó comenzando en 2021, pero su debut marcó la eliminación en la semifinal de la Copa Colombia a manos del Deportes Tolima, debido a que esas fases finales eran a partido único. Guimarães logró llegar a la fase de grupos en la Copa Libertadores 2021, donde terminó último en su zona. En Liga, pese a un buen rendimiento en la fase todos contra todos, quedó eliminado en cuartos de final contra La Equidad, derivando la salida del DT.



Alejandro Restrepo, segundo semestre 2021- marzo 2022



Como entrenador en propiedad, Alejandro Restrepo asumió la responsabilidad de conducir a Nacional con buen juego y resultados. El antioqueño llevó a los verdes a conquistar la Copa Colombia 2021, pero en la Liga, quedó eliminado en los cuadrangulares. Para la Liga I-2022, el técnico dejó su cargo con el equipo en la cuarta posición y muy complicado en su serie de Fase II contra Olimpia de Paraguay, necesitando dos goles para forzar a los penales.



La situación es difícil para Nacional, un equipo que ya probó todo tipo de entrenadores y que otra mala decisión en el banco técnico, lo pondrá a continuar navegando en esa irregularidad de lo que fuera una institución que fue ejemplo en lo deportivo y organizacional.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8