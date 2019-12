¿Vuelve Edwin Cardona a liga colombiana? Mitos y verdades del fichaje

El mercado colombiano se ha movido a tal velocidad en las últimas semanas del año 2019 que no resulta extraño ver nombres de todos los calibres en los rumores diarios.

Los clubes no quieren perder tiempo e intentan firmar contratos cuanto antes, para que el inicio del año 2020, con un calendario super exigente, no los sorprenda.



Equipos como el Junior ha sacudido la bolsa local con incorporaciones como la de Miguel Borja, tal vez la más sonada de este fin de año, quien llega cedido por un año desde Palmeiras y ya está en Barranquilla para, como dice él, cumplir el sueño de infancia de estar en el equipo del cual es hincha.



Borja es uno de los que tiene cartel de Selección Colombia pero no es el único. Recientemente los rumores se enfocaron en un volante ofensivo que muchos quisieran pero no todos pueden tener.



El nombre de Edwin Cardona no tardó en ponerse a la orden del día, pues no hace mucho se anunció que no seguirá en Pachuca, a donde llegó cedido por el Monterrey con mucha expectativa pero, después de 38 partidos jugados, no logró consolidarse.





La pregunta saltó de inmediato: ¿es posible que vuelva a jugar en el torneo colombiano? Fuentes consultadas por FUTBOLRED, a raíz de una posible llegada al Atlético Junior, fueron categóricas: hasta el momento nadie del club barranquillero ha hecho contacto oficial con el jugador o su entorno.



Y eso no significa que no haya interés o que no sea un jugador que se requiera prácticamente en cualquier equipo, sino que el tema económico es una limitante muy importante para cualquiera que quiera acercarse a Cardona.



El jugador, de 27 años, está valorado en 5 millones de euros, según Transfermarket, pero tiene un año más de contrato, hasta diciembre de 2020 con Monterrey, lo que quiere decir que hay que llegar con una propuesta que, mínimo, ronde el millón de dólares por el préstamo -cantidad que ya pagó Junior por Borja- para sentarse a conversar. Evidentemente son números muy gruesos para varios clubes colombianos...



Cardona, quien alcanzó su máxima valoración en 2016 (6 millones de euros), ha ido dando tumbos desde 2017, cuando entró en divorcio total con el DT de los Rayados, Antonio Mohamed (actual DT), fue por dos temporadas a Boca Juniors, volvió a México con Pachuca y ahora busca club. Escucha ofertas de casi cualquier procedencia, incluyendo a Colombia...



De la potencia de su pierna derecha nadie tiene dudas, pero los temas económicos serán prioritarios. ¿Estarán dadas las condiciones para su regreso? El tiempo y el mercado lo dirán muy pronto...