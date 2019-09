Jugador de Medellín respondió por supuesto video tomando y manejando

Sebastián Macías fue víctima de críticas desde este inicio de semana luego de que se publicara un video en el que supuestamente iba manejando y tomando luego del clásico perdido de Medellín contra Nacional. El futbolista atendió a los medios y habló del tema.



Por un lado, afirmó que tiene salidas, pero que la persona del video no era él. También respondió a las críticas.

"Me mandaron unos videos que supuestamente estaba manejando el carro en estado de embriaguez . Hay gente que no quiere que uno progrese y me quieren dañar mi carrera. Yo soy de un barrio, hablo así, es mi personalidad y la cara que yo tengo. Tristemente a la gente no le sirve eso, así soy yo. No soy el del video, hace días vienen diciendo que hay fotos de que juego en tal lado y mantengo en moto. Hay gente mala que me hace daño", dijo.

Sebastián Macias se refirió al video que circula en Redes Sociales, donde estaba supuestamente conduciendo y tomando licor. pic.twitter.com/cUUp3vecpo — Juancho 🇨🇴 (@juanchoserran8) September 10, 2019

El futbolista antioqueño confirmó que también tiene salidas nocturnas y de más, pero que lo hace cuando no está concentrado. Así las cosas, Macías respondió por el supuesto video.



"Como el equipo está mal, quieren buscar problemas donde no los hay. El equipo sabe, hoy me hicieron prueba de alcoholemia y todo salió bien. La verdad... Soy sincero, yo de vez en cuando salgo cuando se pueda, hay que ser realista. Cuando estoy en competencia y estoy comprometido me porto juicioso. Trato de dar lo mejor de mí en la cancha", finalizó.