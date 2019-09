'Debemos ir a matar o morir': Diego Herazo, delantero de Medellín

Deportivo Independiente Medellín suma fuerzas para tener un ataque virtuoso, al lado de Germán Cano, poco a poco Alexis Mendoza quiere incluir a Diego Herazo como un segundo atacante para ser un equipo más peligroso. Contra Santa Fe, el ‘9’ rojo no se confía y quiere buscar la manera de sumar tres puntos más en la Liga.



“Me siento bien, tranquilo porque vengo trabajando de la mejor manera. Vengo peleando con el goleador de la Liga y poco a poco sumo minutos, es importante tener paciencia para aprovechar la oportunidad cuando la tenga”, remarcó Herazo.



En cuanto a lo que le pide el técnico Mendoza, Diego indicó que “cuando vamos ganando, me pide que ayude más en la marca, a veces tengo ese sacrificio. Cuando vamos perdiendo, me dice que salga a atacar, a hacer mi juego. Cuando entro trato de hacer lo mejor y en la posición que me necesite el equipo ahí estaré para darle una mano”.



Sobre el rival, Herazo señaló que “aunque digan que es un partido fácil por el momento que vive Santa Fe, todos sabemos que ellos son difíciles, tenemos que estar concentrados, atentos y no nos podemos confiar. Debemos ir a matar o morir, todos los partidos son importantes para nosotros”.

Volviendo a la función en el ataque con Cano, Herazo cree que ambos pueden jugar. “Somos jugadores diferentes, tenemos goles, pero las características son buenas para podernos complementar. En Manizales jugamos los dos los últimos minutos y tuvimos mucha movilidad”.



Finalmente, el atacante espera que su equipo salga desde el inicio del partido a conseguir el triunfo en una plaza que les ha sentado bien este semestre. “Nos preocupa que ellos todavía no han ganado, pero venimos preparándonos, haciendo las cosas bien, debemos salir con toda la disposición para marcar diferencia”.

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín