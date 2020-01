Hay tiempo para mejorar: las dos caras de Santa Fe en su pretemporada

Santa Fe mostró dos caras distintas en la pretemporada que tuvo en el Torneo Espn. El conjunto rojo logró llevarse una victoria y, en un cambio totalmente, perdió por 3-1 contra Millonarios. Sin embargo, para eso son los encuentros amistosos previos a los torneos y por fortuna para los rojos hay tiempo para mejorar.



Sin embargo, también le ganó por 2-1 a Cali e incluso estuvo con un hombre menos. El rojo, por su parte, también dejó una buena cara y sensaciones de mejora para este 2020.

Lo bueno:

El proceso. Los rojos mostraron proceso con Harold Rivera y el técnico ya tiene una idea clara de juego. Supo potenciar a los futbolistas y ahora le saca provecho al ataque con Fabián Sambueza y Jhon Velásquez.



Cambios. El entrenador, consciente de que hay ausencias para la primera fecha, empezó a probar algunos cambios de posiciones y algunos futbolistas que podrían reemplazar. Habrá que darles tiempo en estos días para que funcionen bien.



Kelvin Osorio. El volante es de los refuerzos que mejor cara dio en estos dos partidos. El exfutbolista de Patriotas es 'atrevido', llega ofensivamente y ayuda en defensa. Ha sido el jugador que más rindió de los que llegaron en estos encuentros.

Lo malo:

La definición. Aunque es un tema que se da porque llegaron dos delanteros nuevos: Diego Valdés y Patricio Cucchi, los dos atacantes deben tomarse confianza y ratificar las razones por las que llegaron. Valdés anotó un gol, pero falló una opción increíble. Ambos tuvieron oportunidades y no las aprovecharon al máximo en los dos partidos.



La defensa. Harold Rivera contaba que está probando a Jeisson Palacios y Alexander Porras en la defensa debido a que Carlos Arboleda y Nicolás Hernández no pueden estar en este primer partido de Liga. Sin embargo, Palacios se sigue adaptando y no ha logrado encontrar el punto correcto junto a Fainer Torijano. Porras, por su parte, es un joven de la cantera que se le notó la falta de recorrido, pero para esto son los partidos amistosos y el canterano puede seguir tomándose confianza. Hasta el momento, Palacios no es reemplazo de Nicolás Hernández, quien se iría al finalizar esta temporada de vuelta a Nacional.



Depender de Sambueza. El 'Chino' es la máxima figura del equipo y así lo hace ver en la cancha. Sin embargo, el club se está acostumbrado a su juego y cuándo es un poco silencioso, el equipo se cae y no genera un fútbol ofensivo.