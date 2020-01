Conclusión de Rivera de los juegos con Santa Fe: 'No todo fue malo'

Santa Fe ya tuvo dos presentaciones en el Torneo Espn con un saldo de una victoria y una derrota, esta última fue contra Millonarios por 3-1 este miércoles. El entrenador Harold Rivera habló en rueda de prensa lo que fue este encuentro contra los embajadores y otros temas.

El partido de Alexander Porras, juvenil: “Lo de Porras es una apuesta que tiene buenas condiciones, pero es una apuesta. Debe ir evolucionando, creciendo y confío en lo que puede hacer él. No tuvimos esa claridad por el sector izquierdo, los centrales se siguen conociendo, pero hay que seguir trabajando y les apostamos plenamente a los que tenemos.

El partido en la mitad del campo: “Con Pereira, Duque y Mackallister, Millonarios cerró bien en la mitad. Tuvimos un embudo en la mitad porque (Jhon) Velásquez y (Fabián) Sambueza se cerraron mucho e incluso de allí sale el segundo gol. Debemos seguir trabajando para saltar el posicionamiento del rival cuando va con el marcador a favor”.

La llegada de Mauricio Gómez: “Mauricio Gómez es un extremo por izquierda y desde el año pasado estaba buscando un jugador por ahí y a él lo conozco. Con continuidad podemos encontrar en él lo que queremos porque tiene una zancada larga, tira buenos centros y poco a poco se ira adaptando. También puede jugar como lateral por izquierda, pero no lo utilice ahí porque hasta ahora se está adaptando”.

Qué espera de Matías Ballini: “Ballini saca el balón limpio y para mi tiene ese primer pase que se necesita. Se va acoplando porque nunca ha jugado en la altura”

Lo positivo de los dos partidos: “Han llegado algunos jugadores que me han causado buena impresión y la defensa hay que irla mejorando, pero veo cosas importantes en Palacios y Torijano; el buen momento de Velásquez y Sambueza como los generadores del futbol. No todo fue malo porque hay cosas por corregir, pero también cosas por seguir fortaleciendo”.

Qué tan cerca está de lo que Rivera quiere: “Hay que ir poco a poco porque venimos de un semestre que terminó bien, pero con los jugadores nuevos hay que ir incorporándolos. Que encuentre su forma porque vimos varias en estos dos partido”

Las tarjetas en estos dos partidos: Debemos mejorar el tema de las amarillas porque cometemos agresiones que no debemos. No es por hablar de los árbitros, pero hay faltas que se cometen por llegar a destiempo, pero hay otras que son repetitivas y el juez deja pasar porque exaspera al futbolista. Ejemplo de que Millonarios no hizo falta agresiva, pero Duque y Banguero corta el juego constantemente y los muchachos exasperan, pero tampoco es motivo de disculpa para aceptar las amarillas que les sacan”.