La odisea en abonos: comparación de precios y 'tabla de posiciones'

La crisis del fútbol colombiano atraviesa desde lo económico de los equipos hasta el bolsillo de los hinchas. Varios clubes le apostaron a traer nombres importantes y, que además jugarán Libertadores, poder contrarrestar este tema para 'cuadrar caja' en el estadio con una cancha llena.



Sin embargo, no se ha tenido el 'estallido' esperado. Millonarios y Nacional, por su parte, se mantienen en la parte alta. Pero, ¿qué pasa con los abonos?... Principalmente Junior y América son los más afectados, pues no logran sumar lo suficiente para la nómina que han armado.



Incluso días atrás el presidente de Tolima demostró su disgusto con los hinchas, pues llevaban cerca de 300 abonos vendidos. El máximo dirigente de Alianza también hizo lo mismo, pues estaban rondando los 30 abonos.

Comparación de precios y tabla de posiciones:

1. Nacional: 17.500 abonados. Hay descuentos de 45 y 30% para abonados antiguos; 25 y 15% para nuevos. Precios: antiguos desde 144.000 pesos colombianos hasta 846.000 pesos colombianos. Nuevos desde 201.000 hasta 1.100.000 pesos colombianos. (Juegan Suramericana)



2. Millonarios: 10.200 abonados, aproximadamente. Hubo descuentos del 50% y referidos con el mismo descuento para antiguos. Precios: antiguos desde 171.000 hasta 722.000. Nuevos desde 276.000 hasta 1.112.000 pesos colombianos. (Juegan Suramericana)



3. Medellín: 9.000 abonados, aproximadamente. Precios desde 88.000 hasta 473.000 para abonados antiguos. 96.000 hasta 516.000 para abonados nuevos. (Juegan Libertadores, fase previa)



4. Once Caldas: 7120 abonados. Precios desde 90.000 hasta 328.000 pesos colombianos. (No juegan torneos internacionales)



5. Junior: 6.500 abonados, aproximadamente. Recurrieron a un descuento del 20% por el elevado precio, que quedó así: desde 240.000 pesos hasta 800.000. (Juegan Libertadores)



6. Santa Fe: 5.000 abonados, aproximadamente. Precios: antiguos desde 186.000 hasta 666.000 pesos colombianos. Nuevos desde 197.000 hasta 704.000. (No juegan torneos internacionales)



7. América: 2.000 abonos, aproximadamente. Precios desde 258.000 hasta 640.000 pesos colombianos, incluidos los tres partidos de Libertadores. (Juegan Libertadores). Recordemos que la meta del club rojo es de 20 mil abonados para cuadrar caja por Duván Vergara y Adrián Ramos.



8. Cali: menos de 100 abonos, 70, aproximadamente. Precios desde 89.000 hasta 238.000 pesos colombianos. (Juegan Suramericana)