Liga 2020 según la ciencia: urgen aislamiento y partidos hasta agosto

El regreso del fútbol en Colombia es prácticamente un hecho. Salvadas las diferencias de opinión, las dudas y hasta la desconfianza, en 13 días los futbolistas estarían retomando los entrenamientos y en agosto, tal como anunciara el Ministro de Deporte, Ernesto Lucena, volverían los partidos a puerta cerrada.





La decisión está exactamente en la sintonía de expertos médicos consultados por FUTBOLRED, que pedían justamente esas condiciones para el reinicio de la actividad deportiva.



“No veo el fútbol antes de que pase el pico de la epidemia y no sabemos cuándo será, algunos dicen julio y otros que agosto. Lo prudente es esperar el menos hasta agosto”, recomienda Jorge Cortés, profesor de la Universidad Nacional e infectólogo del Hospital Universitario.



Según el experto, es ideal tener un espejo como la Bundesliga, donde se reportaron casos de contagiados en las prácticas pero no, por ahora, durante la competencia: “Hay que ver cómo les va a ellos, si las cuarentenas han sido efectivas y los contagios son bajos habrá una cantidad de jugadores susceptibles a la infección, pero no es que se tenga que aislar a todo un equipo de fútbol, no hemos oído que los futbolistas hayan fallecido por cuenta del coronavirus y tiene sentido porque es de baja complicación en gente joven, la mayoría lo superaría, pero hay que ver”.



Esa ya es una buena señal. Pero el caso de Colombia es particular y en una población tan grande como la de un equipo de fútbol, con al menos 35 jugadores, más cuerpo técnico, médico, logístico y demás, hay que ser metódicos en el manejo de un caso positivo de coronavirus covid-19, tal como pidieron el Ministerio de Deporte en el detallado protocolo de Dimayor, y Acolfutpro, la asociación de jugadores.



Carlos Francisco Fernández, asesor médico de El Tiempo, explica qué se hace, según las instrucciones de la autoridad sanitaria: “ Lo usual es que el caso positivo se reporta al Ministerio de Salud vía Secretaría y el paciente queda bajo la responsabilidad de las EPS. Se deben hacer muestras y seguimiento permanente al menos durante 14 días y remisión a hospitales solo si es necesario”, afirma.



Y ojo a la salvedad: “Para los deportistas esta no es una enfermedad de trabajo, por eso no depende de la ARP, aunque si el trabajador se expone a algún riesgo debe facilitarle los elementos de protección, lo que en el caso del fútbol es inviable porque nadie jugará con mascarillas”.



Para el infectólogo Cortés, el positivo marca una ruta de acción más que una alarma generalizada: “Si se hace una prueba molecular, que es de diagnóstico, se dice que el individuo podría secretar el virus y sería contagioso. Se hace porque ok, tuvo una infección y ya se sabía, la prueba confirma que lo tuvo. Pero si no ha tenido síntomas no hay manera de saber cuándo se infectó y es por eso que se pone en cuarentena y se investigan todos sus contactos hacia abajo y hacia arriba, para ver la situación general. Cuando identificas la cadena de eventos, antes o después, hay que rastrearla y poner en cuarentena a muchas personas”, explica.



El tema es que incluso las pruebas tienen falencias: “Hay un sentido en las pruebas porque si sabes qué jugadores se infectaron y cuáles no, podría establecer condiciones diferenciales, pero las pruebas que tenemos en Colombia son malas para personas asintomáticas, no podremos tener datos reales”, añadió Cortés.



El confinamiento en un solo sitio, casi obligatorio



Otro punto en el que coinciden los científicos es en que una buena manera de mantener a raya la epidemia en el regreso del fútbol es organizar confinamientos en uno o en muy pocos sitios físicos, a manera de estricta concentración deportiva, sin salidas ni ingresos de nadie.



“Aquí se tiene que garantizar el testeo para que todo el entorno tenga certeza de que están sanos. Así cada equipo hace pruebas y aísla al sospechoso para quedarse solo con los negativos. Se requiere que ninguno vaya a sus casas después de cada entrenamiento o cada partido. Todos deben estar en una villa sin contactos del exterior”, afirmó el doctor Fernández, poniendo como ejemplo el confinamiento de los colombianos que llegaron de China, en el Centro de Alto Rendimiento de Bogotá.



¿Una concentración de cuatro o hasta cinco meses? Sí, por seguridad de todos los involucrados, de sus familias y de sus entornos. No parece tan difícil de entender, más cuando Colombia, en términos de seguridad sanitaria, está lejísimos de países como Alemania. “Merkel estudia el entorno y sabe cuáles son sus historias clínicas y tiene un sistema de salud que puede reaccionar, hospitales con todas las condiciones para atender a los pacientes. Aquí no es así. Es que la cuarentena no se explica para evitar los contagios sino para ganar tiempo en servicios sanitarios, que los alemanes tienen completamente cubiertos”, aseguró Fernández.



La solución entonces, como lo planteara el propio presidente Duque desde el inicio de la emergencia, sería un torneo en cinco meses pero no por todo el país sino en ciudades específicas, para el propio Gobierno en el Eje Cafetero, por ejemplo, una decisión que no le gustó en su momento a Dimayor. El tema es que hoy habrá que jugar con las condiciones que están y acomodarse. Que ruede la pelota es prioritario. Todo lo demás se debe ajustar.