Uribe sigue en campaña: defiende protocolo de Dimayor y la TV abierta

Cada quien decide cómo y cuándo, pero sobretodo con qué fin, hacer una campaña. Y la del senador Álvaro Uribe parece decididamente encaminada al fútbol.

El político defiende el protocolo presentado por Dimayor para la reactivación de la competencia y resalta que sea más exigente que el de la Bundesliga, primer torneo en regresar tras la pandemia del coronavirus covid-19. La novedad en su declaración es que considera como un hecho que los equipos tendrán que confinarse en sitios específicos para evitar contagios, lo que no ha sido anunciado todavía por Dimayor.



""si el protocolo del encapsulamiento no fuera lo suficientemente estricto y tuviera ventanillas por donde entrara el peligro, yo no propondría esto. Colombia puede tener un protocolo ejemplar para el mundo, no solo para jugadores sino para todo el equipo", dijo en entrevista con Antena 2.



Y en una alusió más a la iniciativa de los propios equipos de tener televisión abierta para algunos partidos en el reinicio, señaló: ""Lo que hemos hecho nosotros es ser animadores para que los colombianos tengan en televisión fútbol, por lo menos en primera división. Lo de la televisión, entendemos ese contrato. ¿Qué se habló? Los dirigentes del fútbol pidieron que se redujera el IVA por ahora y de un consenso de que algunos partidos se emitieran por televisión abierta. Esta reunión fue de mucho respeto".



Uribe incluso contempla que, como se ha anunciado en otros países, los futbolistas aleguen miedo de contagiarse para no jugar: "El reglamento puede decir que si un futbolista se siente mal, por temor, que se le respete y que eso no sea motivo ni causal justificada para terminar contrato con el equipo. Todo eso se puede tener, pero en lugar de contraposición la idea es que haya unidad para esto".



Finalmente, el político aprovechó para mandar un recado al Ministro de Deporte, Ernesto Lucena, quien recientemente decidió no hablar más con Dimayor sobre el retorno de la Liga Betplay: "El ministro sabe cuánto lo hemos apoyado nosotros y cómo hemos destacado su gestión. Creo que puede haber un consenso a partir de los protocolos de salud y los lugares de entrenamiento donde estarían encapsulados".