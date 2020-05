Uribe habla sin trabas de reunión con Dimayor y el regreso del fútbol

El pasado jueves hubo mucha polémica luego de que se conociera la reunión de Álvaro Uribe Vélez, senador y expresidente colombiano, con los directivos de los clubes del fútbol colombiano y la Dimayor.

Pues fue el mismo dirigente político quien, en diálogo con Noticias Uno, dio detalles de esa reunión virtual a la que además de los directivos del fútbol colombiano y el senador, asistieron tres viceministros y un delegado del Ministerio del Trabajo.

Así hablaron de los protocolos: “Entre el Gobierno y el fútbol hay un consenso entre los protocolos y la acreditación. Todos accedimos a que se deben cumplir los protocolos que están en estudio del Ministero de Salud y que haya un control por parte de las instituciones de control de calidad como Icontec u otras semejante. También están dispuestos a que, luego de que se acepten los protocolos, se debe entrar en una etapa de entrenamiento que podría durar 21 días o un mes y luego entrar en una primera etapa de calendario de partidos que sería toda en televisión y estarían dispuestos de ubicarse en una sola ciudad o en ciudades cercanas en las que no haya que hacer viajes en avión y estar encapsulados. Sin espectadores, nada de visitantes y con pruebas periódicas y con una renovación permanente de la certificación de calidad.

El fútbol en una o varias ciudades cercanas: Esas tres ciudades (Armenia, Pereira y Manizales) cumplirían con algunos requerimientos porque están muy cerca y tienen lugares para el encapsulamiento. No hablo de concentración sino de equipos encapsulados porque no es solamente los jugadores y entrenador sino todo el equipo. Esas tres ciudades tendrían esos requisitos, pero no hablo de ninguna en particular porque no se ha dicho nada sobre eso. Tendrían que ubicarse todos en esas ciudades porque el equipo no se puede estar transportando de una ciudad a otra. Deben estar todos en una ciudad o en unas pocas para moverse en carro. El Gobierno está estudiando con el Ministerio de Salud el protocolo, cuando se apruebe deberán cumplirlo y ellos (directivos del fútbol) ofrecen acreditar el cumplimiento y lo tendrán que cumplir en la sede donde se van a entrenar.

¿Por qué debe volver el fútbol?: En el conversatorio estábamos pensando que vuelve el fútbol porque este se convierte en un factor desestresante que ayuda mucho especialmente en estos difíciles momentos. Pensemos en las familias colombianas porque uno no sabe hasta cuándo va la cuarentena y tener elementos desestresantes en la televisión es importante. El fútbol es uno de ellos.

Ayuda económica para los equipos: El Ministro Lucena nos había explicado las fuentes de recursos. Esa entidad tiene una suma de 25.000 millones para otorgar créditos muy fáciles para todo el deporte. La gran propuesta del presidente Duque del subsidio a las nóminas no excluye a los equipos desde que cumplan las normas que se exigen y en el Centro Democrático hemos propuesto que el Ingreso Solidario se extienda a los ciudadanos del deporte y la cultura para que puedan pasar esta pandemia con alguna ayuda.

Para cuando regresa el fútbol: Hay mucha incertidumbre con la pandemia y esa se va a prolongar hasta que no haya una vacuna comprobaada o medicamentos. Uno comprende el estrés de los colombianos, pero también hay que comprender la dificultad de la pandemia, pero yo creo que se pueden ir encontrando un cronograma para reanudar el fútbol colombiano por televisión a partir del cumplimiento de los protocolos porque es deporte que se puede manejar con todos encapsulados y por televisión.

Otros temas de la reunión: Tenemos que entender que la situación obliga a buscar decisiones extraordinarias. Ayer nos contaron también problemas pensionales de los jugadores, salarios y cómo sería la televisión.