Dudamel no se olvida de los grandes de Colombia a los que defendió

Rafael Dudamel es de los pocos futbolistas que pudo vestir, durante su carrera activa, las camisetas de cuatro equipos tradicionales del país: los dos de Bogotá y los dos de Cali. El exarquero venezolano fue importante en todos los clubes, aunque tal vez se le recuerde más por lo que hizo con los azucareros y los cardenales. Con Deportivo Cali fue campeón de Liga en 1998 y subcampeón de Copa Libertadores 1999; con Millonarios levantó la Copa Merconorte de 2001 y con Santa Fe terminó subcampeón en la Copa Conmebol 1996. Sus grandes atajadas le valieron el remoquete de ‘San Rafael’.

Una vez se retirado, se dedicó a la dirección técnica y con la Selección de Venezuela generó un gran impacto al lograr el subcampeonato del Mundial Sub-20 Corea 2017, en la que brillaron jugadores como Yangel Herrera (cuyo pase compró el Manchester City y ahora milita en el Granada, de España).



Dudamel se quedó en Cali, donde pasa la cuarentena con su familia: “Gracias a Dios así es, tenemos un hogar tranquilo y feliz”.



El 4 de enero del presente año fue anunciado como técnico del Atlético Mineiro, de Brasil, pero solo estuvo hasta el 27 de febrero, tras diversos factores. Acerca de si ha tenido ofertas en estos días, señaló: “Vamos a esperar que se amplíe todo el mercado y allí vamos viendo, todavía estamos con tiempo para compartir con la familia en casa”.



FUTBOLRED dialogó con él sobre su presente, lo que lo que vivió en los equipos caleños y bogotanos, así como su proceso en la Selección de Venezuela.



¿Cómo recibe que en Brasil últimamente ha estado en el sonajero? “Brasil es un mercado muy especial, tienen un fútbol altamente competitivo, lamentablemente el periodo en Atlético Mineiro fue muy corto por múltiples razones, pero siempre va a ser un mercado muy atractivo para cualquier entrenador”.



¿Es cierta la posibilidad de Flamengo? “Han sido especulaciones, la verdad que no ha pasado de allí. Flamengo es un club que lo ha ganado todo, que tiene un reconocimiento internacional altísimo y por supuesto que es un digno representante del fútbol en ese país, y que mi nombre esté en medio de ese sonajero con la salida de Jorge Jesús, es realmente un privilegio”.



¿Ha habido algún contacto con los directivos cariocas? “No ha habido ningún acercamiento formal, solamente los rumores que se han manejado en las noticias internacionales”.



¿Otro club lo ha buscado para que sea su entrenador? “Hoy está todo muy tranquilo, hoy el mercado del fútbol latinoamericano se va activando y empieza a moverse, hay que tener mucha tranquilidad y paciencia para esperar el momento debido y el lugar adecuado”.



La pandemia fue perjudicial y afectó incluso varios certámenes internacionales que tenían como sede a esta región… “El Valle del Cauca es la región más deportiva del país, con eventos deportivos permanentes y esta pandemia ha llevado a que la organización de Copa América y otros certámenes se hayan tenido que posponer, pero confiemos en Dios que se vaya retomando la normalidad y que, cumpliendo con unos buenos protocolos, el deporte vuelva a estar en marcha como corresponde”.



¿Ha estado atento a todos los cambios de los equipos con contratos que se vencieron a mitad de año? “Sí, somos hombres del fútbol, estamos diariamente atentos a todos los movimientos y para estar en conocimiento de lo que ha sido cada movimiento, esto de la pandemia ha afectado muchísimo el asunto de las transferencias, y algunos con acuerdos entre clubes, otros con salidas sin haber los clubes sacado el mejor provecho de los jugadores, pero son circunstancias que se escapan de las manos de los dirigentes, entonces la comunicación va a ser importantísima para llegar a los mejores acuerdos”.



¿Qué representó para usted estar en los equipos tradicionales de Bogotá y Cali? “Me dejó como profesional el aprendizaje, la experiencia vivida, el respeto por los lugares donde uno trabaja como profesional, eso es más importante que el sentimiento que uno pueda tener por un club, porque no todos tenemos el privilegio de trabajar para el club del cual somos hincha, allí es donde la profesión debe estar por encima del corazón. Pero tener el reconocimiento y el cariño de todas esas hinchadas realmente para mí es mi mayor logro”.



Y el cariño de cuatro hinchadas importantes del país… “Son hinchadas históricas, apasionadas y que en el momento en que estuve en cada uno de los clubes las disfruté muchísimo, porque te hacen sentir querido y respetado”.



¿De los logros alcanzados, alguno fue más importante que otro? “Son todos diferentes en etapas de vida distintas y con emociones totalmente distintas, porque los sentimientos por cada club nunca son iguales y las etapas profesionales que viví en cada uno de los clubes me agarraron en algunos más joven, en otros más consolidado, entonces valoro cada uno de ellos”.



¿Por qué escogió Cali como la ciudad para quedarse? “Mi familia es caleña, mi esposa es colombiana, mis hijos del segundo matrimonio son caleños, vivo feliz y tranquilo en Cali. Esta ciudad es un vividero espectacular, tengo el cariño de la gente, me lo hacen sentir en cada lugar al que voy, así es que creo que no pude escoger un mejor lugar”.



¿Cómo logró que Venezuela se convirtiera en una Selección ofensiva? “Son estilos, formas, y nosotros los entrenadores vamos tomando decisiones de acuerdo con la calidad de nuestros futbolistas, tuve la gran bendición de tener en la Selección de mi país a jugadores de muchísimo talento, con mucha capacidad. Alcanzamos resultados en todas partes del mundo que catapultaron nuestro fútbol, ascendiendo en el escalafón de la Fifa, trascendiendo internacionalmente a un lugar en el que el balompié y el futbolista venezolano siempre debieron estar”.



¿Esa filosofía de darles la oportunidad a los jóvenes la aprendió cuando estuvo en el Cali? “Eso lo vas decidiendo en la medida del crecimiento del futbolista, el entrenador puede tener la intención y una idea, pero el jugador con su rendimiento y con su capacidad te va marcando los espacios que se va ganando, a los que tiene derecho. Sin duda alguna que el subcampeonato del mundo fue para nuestros futbolistas más jóvenes el cúmulo de experiencia suficiente para luego hacerse a un lugar en la Selección de mayores”.



¿Le correspondió dirigir una generación que hoy está en grandes clubes del mundo? “Ese roce internacional, de jugar en una planificación de más de 70 partidos internacionales, una preparación previa a un Suramericano y a un Mundial le da mucho rodaje y hace que el futbolista esté muy exhibido, muy expuesto, y al momento de jugar la competencia oficial, hacerlo con mucha naturalidad. Todo ese rodaje ha hecho que nuestros futbolistas se ganen ese espacio internacional”.



¿De todos esos jugadores de quiénes se enorgullece? “Cada uno ha alcanzado una denominación diferente, sin duda alguna que lo que está haciendo Yangel Herrera en el Granada, el reconocimiento de Wuilker Fariñez y rendimiento pasando por Millonarios y ahora en Europa, son futbolistas que van marcando una pauta importante para el fútbol venezolano, y detrás de ellos todos los que en su generación han triunfado. Disfruto mucho de sus logros, pero lo que más me marcó en mi carrera fue la calidad humana que todos estos maravillosos futbolistas tienen”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces