Otra polémica rodea a Villa y tendría nuevos problemas en Argentina

No paran las polémicas para Sebastián Villa, quien se ha visto envuelto en graves problemas desde que empezó la cuarentena en Argentina. A las acusaciones de Daniela Cortés por violencia de género, y los rumores de que padecía de coronavirus, ahora se abre la puerta a un conflicto con el Consejo de Fútbol del equipo xeneize.

Todo comenzó por que Boca rechazó una oferta que hizo Atlético Mineiro por el extremo colombiano. El equipo brasileño ofreció 600.000 dólares por un préstamo de Villa por un año, pero más allá de la cifra entre clubes, la oportunidad favorecía a Villa claramente: primero, era la posibilidad de cambiar de aire en un momento en donde su permanencia en Argentina está en tela de juicio; y segundo, tenía la oportunidad de ganar diez veces más de lo que recibe de sueldo actualmente, según informó el diario ‘Olé’.



Otra cosa que no gustó fue la reacción de Jorge el ‘Patrón’ Bermúdez, quien es uno de los encargados de arreglar contratos y buscar fichajes para fortalecer el elenco de Miguel Ángel Russo.



El ‘Patrón’ habría enviado un correo electrónico respondiéndole al Mineiro, respondiendo fuertemente y recordando que por Villa hay una cláusula de 40 millones de dólares, y que Boca no piensa en prestar a una de sus estrellas. Y parece que no cayó bien la forma de responder de Bermúdez, pues se acostumbra a dejar las puertas abiertas para seguir en conversaciones.



Además, Bermúdez habría tenido una fuerte charla con uno de los representantes de Villa, pues desde hace tiempo vienen buscando una mejora salarial, pues es el más barato de las figuras del club. “Quieren retenerlo porque es una de las figuras y les sale barato”, le dijo una fuente a ‘Olé’.



De esa manera, podría abrirse la puerta a un conflicto, pues Villa quiere está dispuesto a quedarse si sus condiciones están a nivel de otros jugadores importantes del club. O si no, que Boca facilite las condiciones para su salida.