Chilavert contra Jesurún: ‘Debe ir preso y ser expulsado del fútbol’

José Luis Chilavert no se calla nada a la hora de criticar y atacar los problemas de corrupción en el fútbol. De Hecho, tiene una pelea cazada con Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, que seguirá en un juicio oral en febrero de 2021. Ahora, el exarquero paraguayo, apuntó sus comentarios contra Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, quien fue sancionado por la Superintendencia de Industria y Comercio por el caso de la reventa de boletas de los partidos de la Selección Colombia en las pasadas Eliminatorias mundialistas.



En charla con el canal de YouTube ‘Más allá del deporte’, en la que también participó EL TIEMPO, Chilavert fue muy duro contra Jesurún.



“Aplaudo a Colombia y a su manera de trabajar. Ha sido comprobado que Jesurún y compañía han revendido entradas, algo que está penado por Fifa. Tienen que ser expulsados del fútbol. Jesurún es uno de los cómplices de la mala administración de Domínguez al frente de la Conmebol”, dijo el paraguayo al enterarse que el Ministerio del Deporte solicitó a la Comisión Disciplinaria de la FCF abrir una investigación a los directivos por lo sucedido.



Chilavert habló de una supuesta complicidad entre el presidente de Conmebol y el de la Federación Colombiana. Además, dijo que Jesurún debe pagar con cárcel el delito de reventa de boletas. “Domínguez apoya a Jesurún porque hay lío en Colombia, como lo hay en Ecuador, en Perú, en Venezuela. Manda a sus lacayos, ponen a dedo a sus candidatos y asegura los votos, así los reeligen. Y los dirigentes hacen lo mismo, dónde más van a recibir lo que ganan sin trabajar. Me encanta lo que está pasando en Colombia: Jesurún debería estar preso, tiene que estar penado porque la reventa de las entradas es un delito”, comentó el mundialista con Paraguay en 1998 y 2002.



Chilavert se mantuvo en sus fuertes críticas a la administración actual de la Conmebol. “Es una dirigencia nefasta. El presidente de la Conmebol, en blanco, gana 44.000 dólares por mes, y lo mismo cada presidente de cada asociación. Cada uno ocupa un cargo importante en una comisión de Fifa y ahí son 25 o 30 mil euros más. Y sin hacer nada. En mi país no hay ningún jugador que gane esa cantidad de dinero. Y estos personajes además han armado una cofradía”, señaló.



“Domínguez dice que él llegó a luchar contra la corrupción, y él ya estaba en la dirigencia desde que estaba (Nicolás) Leoz, desde que estaba (Eugenio) Figueredo, desde que estaba (Juan Ángel) Napout. Él quiere limpiarse, pero él está más sucio que un caño de escape. Hay que preguntarle a Jesurún qué pasó con el millón y medio de dólares que debió ingresar a la Federación cuando estaba el presidente anterior (Luis Bedoya). En Paraguay no ingresó a las cuentas. La justicia americana sigue investigando, estos personajes no pueden estar ahí, están matando el fútbol en Suramérica”, agregó.