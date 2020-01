¿Qué ver en el torneo ESPN? Cuatro grandes prueban sus modelos 2020

El primer ensayo de la Liga 2020 se vivirá a partir de este fin de semana en Bogotá, cuando Millonarios, Santa Fe, América y Deportivo Cali se enfrenten en el torneo de pretemporada del canal ESPN.

Será la oportunidad para ver los refuerzos, cómo se integran a las plantillas que ya tienen un rodaje y un primer repaso de la idea táctica de los entrenadores.



El partido inaugural será este domingo 12 de enero, a las 6:30 p.m. en el estadio El Campín, entre Millonarios F.C. y América de Cali, campeón vigente de la Liga. ¿Qué ver en ambas escuadras?



¿El sueño de Gamero?



Sin duda el fichaje estelar de Millonarios en esta temporada es su entrenador, Alberto Gamero. El cuatro veces campeón nacional salió de su querido Deportes Tolima para, según dijo, cumplir el sueño de dirigir al equipo de sus amores.



Pero el romance no ha ido precisamente sobre un camino de rosas, pues los fichajes que pidió el día de su presentación no solo no llegaron, sino que además se fueron hombres importantes: Juan David Pérez, Fabián González Lasso y Felipe Jaramillo que por tiempo y recursos será difícil de llenar.



Gamero tiene tanta fe en triunfar vestido de azul que no está preocupado porque apenas hayan llegado Luciano Ospina, Elvis Perlaza, Ayron del Valle (regresa de cesión al Querétaro), Juan Pablo Vargas (CRC) y Juan Carlos Pereira. Cree, porque lo ha vivido, que así como antes levantó planteles de la nada, con Tolima y Boyacá Chicó, esta vez el final de la historia también será feliz. De la amarga experiencia de Junior aprendió lo que le tocaba. Ahora, contra América, Cali y Santa Fe, tendrá que agitar de nuevo la varita mágica.

Buscando un lugar en el campeón...



Sin duda el foco en el campeón de la Liga estará en Adrián Ramos, el hijo pródigo que regresa al país y al equipo de su corazón. Con 34 años trae experiencia y roce internacional pensando en la Copa Libertadores, una asignatura que le quedó pendiente en su primera temporada, cuando fue campeón de Liga en 2008.

Pasaron 12 temporadas, entre la Bundesliga y LaLiga de España, y 144 goles hasta que pudo regresar al equipo campeón, que espera mucho de él.



Pero además de ellos será el momento de ver una apasionante disputa entre Éder Chaux y Joel Graterol por la titularidad en el arco que dejó vacío Neto Volpi; habrá que ver lo que tienen para aportar John Arias, Nicolás Giraldo y el chileno Rodrigo Ureña y, con algo de morbo, lo que harán Juan David Pérez y Felipe Jaramillo, recién salidos de Millonarios, ahora vestidos de rojo.

Reinventarse, el objetivo 'verde'



Deportivo Cali cerró el 2019 dejando una imagen preocupante, por decir lo menos... Primero fue la salida inesperada de Lucas Pusineri, quien tuvo muy buenos números pero dijo adiós, aparentemente por la imposición de jugadores y la falta de maniobra para conformar la plantilla. Luego vino elel reconocimiento público de la directiva de los problemas económicos que afectan al club. Claramente al hincha el año no le cerró bien.



Pero el 2020 trae el reto de rearmar la imagen, la moral y la confianza de los aficionados. Llega el veterano arquero David González para aportar su experiencia y acompañar a Wallens (Pablo Mina salió) y también Harold Gómez, Hernán Menosse, Jesús Arrieta y José Enamorado, todos con la misión de espantar la crisis.



Pero sin duda al gran expectativa es por el nuevo DT, el uruguayo Alfredo Arias, quien mantiene la línea de entrenadores extranjeros de los últimos y espera aportar, según dijeron los directivos, algo de la filosofía de Guardiola al club azucarero.



A dar una nueva sorpresa



Santa Fe terminó el 2019 como el equipo milagro de la Liga, pero ahora su foco es demostrar que nada de aquella gran recuperación fue accidental, que aun está todo por ganar y que, con una nómina sacrificada y trabajadora, puede apuntar a más que ganar partidos...



A las complicaciones económicas el club les puso el pecho con la salida de 30 jugadores a finales del año pasado y la contratación de refuerzos con cartel como Patricio Cucchi, tal vez el que más atención concentrará en este primer semestre. Las lesiones, que le impidieron un mayor lucimiento en Nacional, parecen dar paso a la revancha para un goleador con talento, que está llamado a resolver las urgencias tras la salida de Duque, justamente a Nacional, y el traumático despido de Balanta por indisciplina.



Dairon Mosquera, Jeisson Palacios, Kelvin Osorio, Diego Valdés y Matías Ballini completan la lista de refuerzos. Parecen pocos considerando la cantidad de salidas, pero suficientes, según el presidente Eduardo Méndez, para competir a la altura de los históricos.