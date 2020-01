¿Quiénes son y qué aportarán los ocho refuerzos del América de Cali?

América de Cali presentó oficialmente este martes a los ocho jugadores que reforzarán el plantel para la competencias del presente año.

No hay duda que el gran golpe de opinión lo dio el delantero caucano Adrián Ramos, que regresó al club después de 10 años en el fútbol europeo.



De igual forma, para el ataque se cuenta con el ex Millonarios Juan David Pérez, lo que indica que esta línea tendrá una buena inyección, mientras se espera la continuidad o no de Michael Rangel, cuyo paso al Cruz Azul quedó descartado.



Los arqueros Éder Chaux y Joel Graterol (venezolano), el lateral izquierdo Nicolás Giraldo, los volantes John Arias, Felipe Jaramillo, Rodrigo Ureña (chileno) y a los atacantes Adrián Ramos y Juan David Pérez como nuevas caras del campeón colombiano.



De acuerdo con los fichajes, el mediocampo fue otra de las zonas revitalizadas, con jugadores de contención y creación de bueno manejo de pelota como Felipe Jaramillo y el chileno Rodrigo Ureña, procedente del Cobresal.



El arco sí es toda una incógnita, porque el brasileño Neto Volpi se fue a Japón y para el puesto fueron vinculados Éder Chaux y el 'patriota' Joel Graterol.



En tanto, Nicolás Giraldo llega a aportar por el lateral izquierdo, posición en la que ya están Edwin Velasco y Héctor Quiñones, que sigue en recuperación de su lesión de rodilla.



La de zaguero central es hasta el momento el puesto en el que no hay ninguna novedad, luego que Juan Pablo Segovia confirmara que se queda en el equipo.



La institución también presentó al extremo Duván Vergara, cuyos derechos deportivos ya quedaron de propiedad del club vallecaucano.



El primer reto de los 'diablos' será la Copa ESPN en Bogotá, adonde viajará el grupo el sábado 11 de enero, para debutar al día siguiente (6:30 p.m.) ante Millonarios.



"Es una bonita y sana competencia, hay un gran ambiente, no hay egoísmos y eso es importante en un equipo que tiene altas pretensiones, con una hinchada muy grande, este es un equipo grande, me han hablado que esta es la afición más numerosa y queremos que nos sigan apoyando", señaló Joel Graterol.



Arias afirmó:" Venimos trabajando en una gran ptetemporada y esperamos responder en buena forma en la Liga y en la Copa Libertadores. La vara está muy alta, llegamos al equipo campeón y lo mínimo que nos exigen que logremos el bicampeonato".



El ex volante de Patriotas se calificó como un jugador habilidoso y muy técnico.



Por su parte, Felipe Jaramillo sostuvo que "el torneo ESPN es muy importante para conocernos mejor, será el primer paso para armarnos bien hacia la Copa Libertadores, les pedimos a los hinchas que se abonen y así contribuyan a logros importantes".



En tanto, Chaux manifestó: "Muy felices, muy tranquilos, la convivencia ha sido muy buena".



También se sumaron como nuevos patrocinadores Gillette y Cerveza Águila.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces