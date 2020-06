Paso a paso: Así será regreso del fútbol, tras luz verde del Gobierno

La buena noticia es que el anhelado protocolo para el regreso del fútbol colombiano pro fin salió del Gobierno y llegó a manos de los clubes de Dimayor, que ahora deberán redoblar esfuerzos para implementarlo.

Pasaron ochos días desde la fecha señalada para comenzar la fase de entrenamientos que había anunciado el ministro de deporte, Ernesto Lucena, y según la cantidad de requisitos que hay que cumplir, algunos consideran difícil retomar la competencia el 15 de agosto, pero en fin... Al menos ya hay una carta de navegación y el balón está en manos de Dimayor, que debe apresurar los procesos para que la pelota vuelva a rodar en el país.



¿Qué va a pasar en los próximos días? Resumimos las tareas que tendrán que cumplir los clubes a partir de ahora:



Primer paso: la planeación



Los clubes tendrán que enviar un listado de jugadores veinticinco (25) y una propuesta de división en grupos de máximo 10 miembros por sesión para tres sesiones de entrenamiento individual y diferenciado en el campo debidamente marcado y con seguridad de guardar la distancia, según reza el protocolo.



El número máximo de personas autorizadas por equipo es 41, sumando jugadores, 3 personas del cuerpo téncio, 1 médico, 1 fisioterapeuta, un utilero y dos personas, máximo, de aseo.



Las pruebas: ¿cuáles,? ¿a quiénes? ¿cuánto tardan?



Según el protocolo, en esta fase de planeación se harán las pruebas médicas exigidas para permitir la participación en las prácticas y luego en los partidos. ¿Cuánto tardarán? "Un periodo aproximado de 3 a 6 días, en los cuales, la primera semana, se realizan pruebas moleculares y serológicas de inmunoglobulinas para garantizar que al inicio de los entrenamientos los deportistas y demás personal involucrado en la totalidad de las mismas se encuentren sanos".



Las pruebas COVID-19 RT-PCR deben tomarse "entre 7 a 10 días antes del inicio de los entrenamientos así como las pruebas inmunológicas", para lo cual se espera el anuncio de Dimayor de cuál es el laboratorio que las hará, pues es su responsabilidad la elección y el pago de todos los costos.



Habrá que determinar si las pruebas se hacen dirigiéndose a cada hogar bajo los estándares de seguridad, o fijando un lugar donde deben acercarse los jugadores para realizar dichas pruebas. ¿Cuándo se tendrán los resultados? Depende de los procesos del laboratorio, pero se estima que no demore más de un par de días.



En caso dado que alguna de las pruebas arroje un resultado positivo, la persona no podrá hacer parte de los entrenamientos y deberá seguir el proceso de aislamiento dictaminado por el Ministerio de Salud para los contagiados. No se contempla que en esta fase un positivo detenga el regreso del fútbol.



El protocolo establece que la prueba de tamizaje inicial será la PCR (molecular) y que se aplicarán de pruebas de seguimiento cada 14 días. "Se realizarán pruebas serológicas IgG/IgM, sin cambiar el esquema de su realización durante todas las fases establecidas" a todos los involucrados, sin excepción. Los médicos de los clubes velarán porque a Dimayor lleguen los reportes de todos los testeados para que el proceso avance.



Ahora sí, el inicio de entrenamientos INDIVIDUALES



Una vez se completen las primeras tres fases del protocolo, por fin volverán los entrenamientos, que durarán 28 días (los médicos consultados por FUTBOLRED sugerían 14 días más, que ya no tendrán).



Ojo a los requisitos: "En esta fase sólo podrán participar de una sesión de entrenamiento (20 jugadores) un máximo de 10 jugadores por grupo, es decir, que los responsables del cuerpo técnico deberán dividir su plantilla en dos (2) grupos de 10 personas máximo, con el fin que realicen sus respectivas sesiones".



La curiosidad es que se acabaría el misterio de los titulares pues los suplentes tendrán sus propias jornadas: "El entrenamiento de los suplentes (espejo) 5 jugadores se realizará en la tercera jornada de entrenamiento solo en presencia de una persona del cuerpo técnico (Dt o AT o PF)", dice el protocolo.



"El entrenamiento de los arqueros será en la tercera jornada, en una zona totalmente aparte y diferente de la zona de los jugadores, obligatorio el uso de guantes, NO escupir en los GUANTES de entrenamiento, uso y limpieza de los balones para el entrenamiento (6 balones)", añade.



Cada jugador o miembro de la delegación tendrá que llegar al club en su auto particular y sin acompañantes. El que no disponga de uno irá en bus del club, cuyo aforo máximo será de 11 personas.



Cada día de entrenamiento habrá un estricto horario: La llegada del cuerpo técnico y logístico será cuatro horas antes que los jugadores, todos los implementos deberán estar listos desde el día anterior y se realiza "el examen de test rápido si corresponde a todos, la toma durará 15 minutos por persona", para un total de 30 personas.



Entrenamientos grupales... si todo va bien



La progresión del entrenamiento requiere que durante la fase de 28 días de trabajo individual, los tamizajes permitan autorizar la práctica grupal.



"En esta fase de una a dos semanas de duración, podrán estar en concentración o en la sede, las cuales serán en ciudades con varios estadios buenas condiciones hoteleras y con buen índice de estado sanitario para COVID 19. Se siguen realizando pruebas rápidas cada 4 a 6 días según la evolución de la pandemia en el país y en la ciudades respectivas. Esta medida evita desplazamientos en avión o terrestre por tiempos de más de dos horas y se reduce la exposición", dice el protocolo. ¿Cuáles ciudades? ¿Cuáles sitios de concentración? ¿Cuáles canchas? Está todo por decidirse en las próximas reuniones de Dimayor.



La hora de la competencia



Si los cronogramas se pueden cumplir lo cual no es sencillo, a mediados de agosto se reiniciaría la Liga I 2020, pero con partidos a puerta cerrada.



la entrada al estadio está estipulada solamente por el acceso de la puerta de maratón.

Y la lista de requerimientos no solo es compleja sino costoso: "Debe la organización ubicar las carpas para los exámenes a las entradas laterales de la puerta sin obstaculizar su recorrido de los autos de emergencia.... Será necesario un número de tres carpas cada una con equipo médico encargado de la toma de las muestras, temperatura, y de la colocación de las manillas de autorización para entrar al estadio..."....



Y se pone mejor pues se requerirán espacios nuevos y absolutamente desinfectados: "4 camerinos (en su defecto la organización se hará cargo la contratación de camerinos portátiles , duchas, lavamanos y sanitarios, vestidores, puertas), camerinos árbitros (Sillas, mesas, lavamanos, duchas y sanitarios, vestidores, puerta). Zonas cercanas a los camerinos. Bancos de sustitutos. Banco de comisario deportivo. Corredores de traslado. Arcos, banderines de esquina, artículos y accesorios aledaños al terreno de juego".



Eso por no mencionar a los medios y personal logístico y de seguridad: "Este personal debe cumplir previamente con todo el protocolo de pruebas COVID-19 establecidas para todo el personal, tanto la realización de la prueba PCR y las diferentes pruebas de test rápido al ingreso al estadio", dice el protocolo.



¿Resumen? El primer paso se ha dado, en definitiva. Pera falta mucho, mucho, para la implementación