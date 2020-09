Once Caldas vs. Atlético Nacional: fecha, hora y dónde ver en TV

Este viernes se jugará el primer partido de Atlético Nacional en el regreso del fútbol, al menos para ellos. El cuadro verde enfrentará en Manizales a Once Caldas y buscará sus primeros tres puntos tras el regreso del fútbol. El juego será por la fecha 10 de la Liga Betplay.



Los blancos de Manizales tienen 3 ausencias por covid-19 y se habla de que podría ser Dayro Moreno, quien no está convocado y tampoco ha debutado tras su llegada de nuevo. Once Caldas viene de ganarle por 1-3 a Millonarios en Bogotá.

Once Caldas vs. Nacional:

Fecha: 25 de septiembre



Hora: 8:05 p.m.



TV: Win +