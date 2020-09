¡Ojo con esto! Maratónico calendario para los equipos antioqueños

Luego de conocer la programación de las fechas 12 y 13 de la Liga colombiana 2020. Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional deberán atender un cargado calendario de partidos en las próximas dos semanas. El poderoso de la montaña y los verdolagas definirán su futuro deportivo de este año en esos encuentros.



Comenzamos con Medellín, el poderoso atenderá cuatro partidos de Liga contra Deportivo Pereira, La Equidad, Cúcuta Deportivo y Boyacá Chicó y dos de Copa Libertadores frente a Boca Juniors de Argentina y Caracas de Venezuela. En total, son seis juegos en 17 días, arrancando este jueves 24 de septiembre, hasta el domingo 11 de octubre.

Contra Boca en el Atanasio definirá su destino en la Copa Libertadores, donde deberá ganar lo que le queda para aspirar a la clasificación a octavos de final y una derrota le reduce las opciones para una posibilidad de avanzar a la Copa Suramericana, siempre y cuando gane los dos partidos que le restarían en este certamen como visitante frente a Caracas de Venezuela y Libertad de Paraguay. Una auténtica quimera.



En cuanto en la Liga, son 12 puntos por jugar que le servirían para salir del puesto 13 donde se encuentran. En el campeonato local serían dos partidos en casa contra Pereira y Cúcuta, equipos que se encuentran en posiciones cercanas y una dura lucha por no descender. Mientras que contra La Equidad y Chicó sería en la altura de Bogotá y Tunja respectivamente. Los ‘aseguradores’ están en el puesto 10 de la tabla a un punto del DIM, los ‘ajedrezados’ en el fondo de la tabla.

.@DIM_Oficial disputará 6 partidos en 17 días, entre @LigaBetPlayD 2020 y #Libertadores arrancando este jueves 24 de septiembre hasta el domingo 11 de octubre. pic.twitter.com/pwdBaSavKh — ᴊᴜᴀɴᴄʜᴏ sᴇʀʀᴀɴᴏ🎱🇨🇴 (@juancserrano8) September 23, 2020

Por parte de Atlético Nacional, el único equipo de los de la Liga que todavía no reinicia competencia enfrentará a Once Caldas, Deportes Tolima, Envigado Fútbol Club, Atlético Bucaramanga y Junior de Barranquilla, siendo dos de visitante y tres en el Atanasio Girardot.



Con 15 puntos, el conjunto verde de Antioquia comenzará su calendario de juegos el viernes 25 de septiembre e irá hasta el sábado 10 de octubre. El juego contra Deportes Tolima que había sido suspendido fue reprogramado para el miércoles 30 de septiembre y eso apretó el cronograma para los dirigidos por Juan Carlos Osorio.



De obtener los 15 puntos que tendrá en disputa, estaría dando un gran paso para asegurar la clasificación a la siguiente instancia de la Liga. Sin embargo, enfrenta a equipos complicados como Once Caldas en Manizales, quien arrancó muy bien el reinicio de la competencia venciendo a Millonarios como visitante y recibe a los ´pijaos’ y ‘tiburones’ equipos que le han venido tomando la medida en los últimos encuentros entre sí.



Envigado también comenzó bien y en esos clásicos jóvenes los juega de una manera especial y contra Bucaramanga es un partido que si bien, los ‘leopardos’ no comenzaron bien, es un equipo combativo en su casa. Serán 16 días de emoción pura para los seguidores verdolagas que llevan más de 200 días sin verlos jugar.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juancserrano8