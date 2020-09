DIM se juega su última carta en la Copa, recibe a Boca en el Atanasio

Deportivo Independiente Medellín recibe este jueves 24 de septiembre desde las 7:00 de la noche a Boca Juniors de Argentina, por la cuarta fecha del grupo H en la Copa Libertadores 2020.



Encuentro a disputarse en el estadio Atanasio Girardot. El conjunto rojo de Antioquia no tiene margen de error en el torneo continental y enfrenta al equipo ‘xeneize’ quienes no ganan en Colombia por Libertadores desde el 10 de marzo de 2004, cuando superaron por la mínima al Deportivo Cali.



Los dirigidos por Aldo Bobadilla ya no aguantan otra derrota más en la Copa, si no suman en los tres partidos que les resta se quedarán sin torneo internacional por este año y la clasificación de dos fases previas quedará en el olvido.

El paraguayo no convenció ni con Caracas, ni con Alianza Petrolera, con lo cual determinó hacer varios cambios pensando en enfrentar a Boca Juniors e intentar mantenerse con posibilidades dentro de su grupo.



Cinco jugadores regresan a la nómina de 20 jugadores convocados con respecto al partido del sábado pasado en Barrancabermeja; el volante Javier Reina y el delantero paraguayo Carlos Monges superaron las molestias físicas y estarán listos para este compromiso, al igual que Guillermo Tegüé, Jaime Giraldo y Juan Carlos Díaz. Por su parte, Yulián Gómez quien presentó molestias en su tobillo derecho, Mauricio Cortés por decisión técnica y Miguel Monsalve quien está en el microciclo con la Selección Colombia sub 17 estarán ausentes de este partido.



Uno de los que buscará aplicar la ‘ley del ex’ en el Atanasio será Israel Escalante, el argentino ha disputado dos partidos como profesional y frente a Boca Juniors, equipo en el que se formó como profesional quiere brillar vestido de rojo. “Estoy tranquilo, me estuve preparando de la mejor manera para este juego, se va a sentir raro enfrentarlos, pero espero hacerlo de la mejor manera.



Sobre los partidos que ha disputado con el equipo, Israel precisó que “tuve un sabor amargo, aunque me sentí bien, nos tocó perder. Estamos muy incómodos por los resultados, pero tenemos una nueva oportunidad para competir y demostrar nuestro juego contra uno de los favoritos de la Copa como Boca”.

Boca quiere el liderato del grupo, sin Russo, ‘Wanchope’ Ábila ni Buffarini



El conjunto argentino se encuentra en Medellín desde el martes 22 de septiembre cuando llegaron sobre las 7 de la noche en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Sin el técnico Miguel Ángel Russo y los jugadores Ramón ‘Wanchope’ Ábila ni Julio Buffarini, pero con los colombianos Edwin Cardona, Jorman Campuzano, Frank Fabra y la estrellas ‘albicelestes’ Carlos Tévez y Mauro Zárate, los ‘xeneizes’ buscarán un triunfo que los acerque a la clasificación a los octavos de final.



Con 24 jugadores el equipo ‘xeneize’ está en la capital antioqueña. Se barajan varias alternativas para la alineación inicial que tendrían de cara a este partido. El asistente técnico Leandro Somoza se decantaría por Emmanuel Más y Gonzalo Maroni en vez del colombiano Frank Fabra y Agustín Obando como lateral derecho y volante por derecha respectivamente.



El equipo de la ribera se le hace difícil jugar en Colombia por Copa Libertadores, desde el 10 de marzo del 2004 contra Deportivo Cali fue la última victoria del equipo ‘azul y oro’ en tierras cafeteras. Desde ese día, disputó seis partidos, donde empató cuatro y perdió dos. Además, a Medellín Boca jugó dos partidos oficiales y en ambos perdió, contra Medellín 1-0 por Copa Libertadores el 26 de marzo de 2003 y 4-1 contra Atlético Nacional, el 5 de noviembre de 2003.



Medellín y un historial preocupante contra equipos argentinos



Por competencias Conmebol, Deportivo Independiente Medellín enfrentó en 15 oportunidades a equipos argentinos. El saldo, tres victorias y 12 derrotas. El poderoso marcó 12 goles y recibió 35. Sin



embargo, pese a lo adverso, el último partido que enfrentó a un rival ‘albiceleste’ lo derrotó, fue a Atlético Tucumán en la segunda fase previa de esta Copa Libertadores, por 1-0 con gol de Andrés Ricaurte.

Alineaciones probables



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Didier Delgado, Jesús David Murillo, Andrés Cadavid, Jaime Giraldo; Walter Rodríguez, Larry Angulo, Javier Reina; Edwin Mosquera, Israel Escalante, Carlos Monges.

D.T.: Aldo Bobadilla.



Boca Juniors: Esteban Andrada; Franco Jara, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Pol Fernández, Jorman Campuzano, Eduardo Salvio, Gonzalo Maroni; Carlos Tévez, Franco Soldano.

A.T.: Leandro Somoza.



Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Árbitro: Augusto Aragón (Ecuador).



T.V.: ESPN 2.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8