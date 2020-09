Pálido empate de América y complicó su clasificación: 1-1 con Católica

En un partido parejo, en el que ambos equipos tuvieron errores en defensa y terminaron conformándose con el punto, América de Cali empató 1-1 este miércoles en el Pascual Guerrero con la Universidad Católica, de Chile, en la cuarta fecha de la Copa Libertadores. El arquero venezolano Joel Graterol atajó un penalti que podría haber cambiado el rumbo del encuentro.



En los cotejos que faltan, el conjunto vallecaucano tendrá que vencer a Internacional como local y en la última salida a Gremio en Porto Alegre, o de lo contrario, se despedirá del certamen continental.

Un regalo de Matías Dituro, con moño incluido, le permitió al cuadro escarlata ponerse en ventaja al minuto 4, cuando el arquero argentino recibió de José Fuenzalida fuera de su valla, pero ante la presión de Adrián Ramos se apresuró en el saque y el balón quedó justo en los pies de Duván Vergara, quien desde fuera del área midió el remate con el arco desguarnecido y convirtió el 1-0.



Dos minutos después, una falta de Nicolás Giraldo a Gastón Lezcano fue penalizada con tiro penalti. Ejecutó Luciano Aued y Joel Graterol se acostó sobre el vertical izquierdo para quedarse con el balón, lo que representó una inyección anímica importante para el cuadro anfitrión.



Sobre el minuto 11, Ramos pisó el área con un derechazo arriba, pero Dituro envió el balón por encima del horizontal.



Era un buen presente para el campeón colombiano, porque Vergara se daba un festín con Raimundo Rebolledo, el improvisado lateral izquierdo visitante. Sin embargo, las lesiones volvieron a aquejarlo, ya que a los 29 vio salir al lateral izquierdo Nicolás Giraldo para que le diera ingreso a Daniel Quiñones.



Ramos volvió a aparecer a los 31 con un disparo, aunque el esférico fue interceptado y salió al tiro de esquina.



En el 33, Edson Puch se apoyó en Rebolledo y este descargó al área, donde Fernando Zampedri apenas tuvo que tocar el balón, anticipando a Segovia, y convirtió el 1-1.



Las equivocaciones en la zaga roja le dieron vida al conjunto chileno, que en otra acción se acercó con peligro, pero tenía a uno de sus hombres en fuera de lugar.



Católica remató mejor el primer tiempo, metido en el área roja, especialmente con las salidas del lateral José Fuenzalida. Se adueñó del balón con el talento de Edson Puch y César Pinares, con una mejor organización de jugadas colectivas desde la mitad.



América, en cambio, perdió la chispa que mostró en algunos instantes y sufrió bastante con la ofensiva cruzada. Rafael Carrascal y Carlos Sierra estuvieron bajos de forma, John Arias se vio muy retrasado, ayudándole al juvenil Quiñones, también improvisado por izquierda, para que no le ganaran la espalda, y Duván Vergara perdió protagonismo para ir en busca de Adrián Ramos.



Como el resultado no favorecía a ninguno de los dos, se esperaban variantes en el complemento, aunque solo Felipe Jaramillo entró por Carlos Sierra en el local. Puch no aprovechó un mal rechazo de Segovia a los 2 minutos, gran oportunidad para la Católica.



Se demoró 10 minutos América en llevar riesgo a la zaga albiazul, con un remate de Pérez a pase de Vergara y luego Dituro le sacó un disparo al extremo monteriano.



Jugaba mejor Universidad Católica, llegó muy bien a los 27 con balón dominado al área roja, e increíblemente Pinares erró solo ante Graterol lo que pudo ser el segundo gol del elenco austral, enviando el balón por fuera.



América ratificó que no tiene un jugador que genere juego, depende demasiado del empuje de Carrascal y Sierra, quienes en este compromiso no se notaron.



Valencia por poco marca el tanto de la ventaja de los chilenos, luego de otra proyección de Fuenzalida. Y luego Luciano Abued cabeceó desviado frente a Graterol.



Carrascal intentó un remate a los 40, sin mucha potencia, y Dituro contuvo sin problema. Luis Sánchez también se animó, sin suerte. Con este resultado los dos sumaron 4 puntos, mientras que Gremio derrotó 0-1 a Internacional y lo alcanzó con 7 unidades en el primer lugar.



El próximo martes, 29 de septiembre (7:30 p.m.) América recibirá a Internacional, de Porto Alegre, en el Pascual Guerrero, en tanto que la Universidad Católica visitará a Gremio.



Síntesis: América 1-1 Universidad Católica



América de Cali: Joel Graterol; Rodrigo Ureña, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Nicolás Giraldo; Luis Alejandro Paz, Rafael Carrascal, Carlos José Sierra, John Arias, Duván Vergara; Adrián Ramos.



Cambios: Daniel Quiñones por Nicolás Giraldo (29 PT), Felipe Jaramillo por Carlos José Sierra (1 ST), Juan David Pérez por Adrián Ramos (8ST), Santiago Moreno por John Arias (28 ST), Luis Sánchez por Duván Vergara (28 ST).



D.T. Juan Cruz Real.



Universidad Católica: Matías Dituro; José Pedro Fuenzalida, Germán Lanaro, Valber Huerta, Raimundo Rebolledo; Ignacio Saavedra, Luciano Aued, César Pinares; Gastón Lezcano, Fernando Zampedri, Edson Puch.



Cambios: Diego Valencia por Gastón Lezcano (29 ST), Diego Buenanote por César Pinares (29 ST),



DT.: Ariel Holan.



Goles: 1-0: Duván Vergara (4 PT). 1-1: Fernando Zampedri (33 PT).



Amonestados: Carlos José Sierra (23 PT), Rodrigo Ureña (13 ST), Juan Cruz Real (13 ST), Raimundo Rebolledo (16 PT), Marlon Torres (45+4 ST) por América. Ignacio Saavedra (45+2 ST), Diego Valencia (45+2 ST) por Católica.



Expulsados: No hubo.



Figura: Joel Graterol (7)



Estadio: Pascual Guerrero (Cali)



Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces