¿Se dará? Goleador de Nacional está a la espera de una oferta europea

Aunque Atlético Nacional se habría retirado del mercado de pases una vez contrató al defensa Jorge Segura, en Europa siguen pendientes de los jugadores verdolagas y uno de los que estaría esperando una oferta formal para jugar en el viejo continente sería el delantero Gustavo Torres.



El caucano se encuentra trabajando aparte de sus compañeros, con el fin que se concrete su salida al fútbol suizo, así lo informó el colega Juan Carlos Jiménez de ‘Múnera Eastman Radio’. “Gustavo Torres trabaja a parte del grupo en Atlético Nacional. Empresarios le han manifestado que hay un equipo suizo interesado en él. Lo que ha ocasionado que el jugador ahora no se sienta a gusto en el club paisa. La directiva es clara en que solo sale en venta”.

Gustavo Torres trabaja a parte del grupo en @nacionaloficial

Empresarios le han manifestado que hay un equipo Suizo interesado en él. Lo que ha ocasionado que el jugador ahora no se sienta a gusto en el club paisa. La directiva es clara en que solo sale en venta. — Juan Carlos Jiménez (@radiojuancjh) September 23, 2020

Esta no sería la primera oferta por el jugador caucano en este receso por la pandemia, desde Europa y América de Cali preguntaron por él, pero se lo querían llevar a préstamo. Con lo cual, Nacional solo se desprenderá de algún jugador si la oferta es por venta y que sea atractiva para el club.



Por ahora, Torres había extendido su vínculo con el club antioqueño y tendría contrato hasta junio de 2022. El jugador habría manifestado la idea de irse del equipo, pero si no están las condiciones, deberá quedarse a las órdenes de Juan Carlos Osorio y su cuerpo técnico.



Osorio confió en él cuando llegó de Águilas Doradas y es uno de los jugadores que más confianza le tiene. Sin embargo, en las próximas horas si llega una oferta de venta que convenza a Nacional, no tendrían problemas de dejarlo salir. En este 2020, Gustavo Torres ha jugado seis partidos, cinco en Liga y uno por Copa Suramericana, marcando cuatro goles, su mejor marca desde que llegó en 2017 al conjunto verdolaga.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juancserrano8