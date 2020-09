Nacional, por un buen regreso en Liga: visita al motivado Once Caldas

Atlético Nacional visita a Once Caldas, este viernes 25 de septiembre, desde las 8:05 de la noche por la décima fecha en la Liga colombiana 2020. Partido a disputarse en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizales.



Pasaron 201 días desde que Atlético Nacional compitió en la Liga colombiana y retornará a las actividades deportivas en condición de visitante frente a un Once Caldas que arrancó este tramo del campeonato con una victoria cómoda en Bogotá frente a Millonarios. Los dirigidos por Juan Carlos Osorio viajaron a la capital caldense con la misión de sumar tres puntos que le permita afianzarse en la parte alta de la tabla.

En cuanto a novedades, el equipo anunció que Déinner Quiñones, Yerson Candelo y Christian Mafla no fueron convocados debido a que tienen molestias físicas. Déinner presentó una contusión muscular en recto anterior de muslo izquierdo. En el caso de Yerson tiene un esguince grado uno lateral de tobillo derecho y sobre Mafla, tiene un esguince grado uno lateral de tobillo izquierdo. Los tres jugadores trabajan en su recuperación con miras al partido del próximo miércoles 30 de septiembre frente al Deportes Tolima.



18 jugadores fueron convocados por Osorio, donde confía en ser un equipo ofensivo y que salga a proponer. “Estamos tranquilos, preparados para el partido contra Once Caldas. Conocemos al rival, sabemos que derrotaron a Millonarios en Bogotá, es un partido muy importante en el campeonato y que nos permitirá retomar el ritmo de competencia. Esperamos darle una gran satisfacción a nuestra hinchada en este partido”, precisó el asistente técnico Pompilio Páez.



El integrante del cuerpo técnico señaló que “dependiendo del rival, las circunstancias y los jugadores que tengamos en el momento, podemos aplicar cualquier esquema de juego. Esos no juegan, lo importante es la función que cumplan los jugadores en el terreno de juego. Queremos ver un equipo que salga a proponer, que tengamos buen inicio y salida de juego, circulación de la pelota, encontrar a un hombre en la zona de ataque. Un equipo debe hacer de todo, pero Nacional se destaca por proponer, por salir a atacar, es la forma que nos gusta y desde principio a fin saldremos a buscar el arco contrario”.



Datos del partido



Atlético Nacional ganó siete de sus últimos 11 partidos ante Once Caldas en la Liga (dos empates, dos derrotas); incluyendo su duelo más reciente, cuando lo venció 2-1 en la Liga II-2019. Once Caldas empató sus últimos cinco partidos de local en la Liga, la mayor racha activa entre los equipos que disputan la Liga 2020.



Atlético Nacional convierte hace 10 partidos en Liga (cinco victorias, cuatro empates, una derrota), la mayor racha activa entre los equipos que disputan la Liga 2020. Andrés Andrade, de Atlético Nacional, es el jugador que eludió más rivales (26) en la Liga 2020.



En cuanto al historial, Once Caldas y Atlético Nacional han disputado 204 partidos por Liga, de los cuales, el ‘blanco blanco’ ganó 62 frente a 93 de los verdolagas y 49 partidos terminaron empatados. 270 goles marcaron los de Manizales frente a 304 del conjunto antioqueño.



Alineaciones probables



Once Caldas: Gerardo Ortiz; David Gómez, Luis Payares, Andrés Correa, Elvis Mosquera; Juan David Rodríguez, Sebastián Hernández, Robert Mejía; Marcelino Carreazo, Pablo Rojas; Roberto Ovelar.



D.T.: Hubert Bodhert.



Atlético Nacional: José Fernando Cuadrado; Helibelton Palacios, Geisson Perea, Diego Braghieri, Jorge Segura; Brayan Rovira, Baldomero Perlaza, Andrés Andrade; Vladimir Hernández, Jarlan Barrera, Jefferson Duque.



D.T.: Juan Carlos Osorio.



Árbitro: Éder Vergara (Córdoba).



Hora: 8:05 p.m.



Estadio: Palogrande.



T.V.: WIN Sports +



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8