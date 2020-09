Clásico capitalino y mucho más: recomendados para este fin de semana

Septiembre termina con buen fútbol. El último fin de semana de este mes llega con grandes partidos en Colombia, México y Europa. En la Liga local se disputará el clásico capitalino entre Santa Fe y Millonarios, en México se jugará el derbi entre Monterrey y Tigres, mientras que en Europa, el equipo de moda, Everton, tendrá acción cuando enfrente al Crystal Palace.



En España jugará Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona. En Italia, Atalanta hará su debut. Alemania y Francia no se quedan atrás.

Aquí los partidos que FUTBOLRED le recomienda para este fin de semana



Viernes 25 de septiembre



8:00 p.m.: Once Caldas vs Nacional (Liga BetPlay)



Sábado 26 de septiembre



6:20 a.m.: Brighton vs. Manchester United (Premier League)



7:55 a.m.: Torino vs. Atalanta (Serie A)



8:30 a.m.: Augsburg vs. Dortmund (Bundesliga)



8:30 a.m.: Bayer Leverkusen vs. Leipzig (Bundesliga)



8:50 a.m.: Crystal Palace vs. Everton (Premier League)



11:20 a.m.: West Bromwich vs. Chelsea



1:55 p.m.: Betis vs. Real Madrid (Liga de España)



1:30 p.m.: Inter vs Fiorentina (Serie A)



6:00 p.m.: Envigado vs. Junior (Liga BetPlay)



8:00 p.m.: Tolima vs. América (Liga BetPlay)



9:06 p.m.: Monterrey vs. Tigre (Liga MX)





Domingo 27 de septiembre



8:00 a.m.: Tottenham vs. Newcastle (Premier League)



8:00 a.m.: Napoli vs. Genoa (Serie A)



8:30 a.m.: Hoffenheim vs. Bayern Múnich (Bundesliga)



9: 00 a.m.: Atlético de Madrid vs. Granada



10:30 a.m.: Manchester City vs. Leicester (Premier League)



11:00 a.m.: Crotone vs. Milan (Serie A)



11:00 a.m.: Galatasaray vs. Fenebahce (Liga de Turquía)



1: 45 p.m.: Roma vs. Juventus (Serie A)



2:00 p.m.: Barcelona vs. Valladolid (Liga de España)



2:00 p.m.: Reims vs. PSG (Ligue 1)



8:10 p.m.: Santa Fe vs. Millonarios (Liga BetPlay)