¡Crece la familia! Esposa de Matheus Uribe sorprende a sus seguidores

La bella Cindy Álvarez, esposa de Matheus Uribe, dejó a sus miles de seguidores muy sorprendidos con la noticia de su tercer embarazo.

La influenciadora publicó un mensaje confirmando la noticia en sus redes sociales, un embarazo, que según dijo, no fue una sorpresa: "tengo cuatro meses, todo ha estado muy bien, sí lo planeamos, lo deseamos con todo el corazón". contó en su cuenta de Instagram.



Cincy confirmó además el sexo del bebé: "Como estábamos buscando estuvimos muy pendientes de las fechas. Compré tres pruebas de embarazo y las tres dieron positivo. Deseábamos mucho que fuera niño y Dios nos complació esta vez".



La esposa de Matheus dijo que no han sido meses sencillos: "​Los dos primeros meses estuve muy bien, luego tuve una sinusitis brutal, tenía muchas nauseas, comía poco y casi solo batidos. El tercer mes fue el más difícil, mucho dolor de cabeza, mareo, no toleraba nada. Pero ya está superado. Los primeros dos meses entrené normal pero después lo intenté y ya no pude. Voy a retomar el entrenamiento especializado ahora, guiado por profesionales. Estoy más pendiente de mi alimentación y el cuidado de la piel, no me estreso por entrenar, por el cambio de mi cuerpo, ahora me importa más la tranquilidad, la paz, el amor, luego vendrá el momento".



Cindy contó que por su contextura no se le ve todavía la panza, que incluso ha perdido 3 kilos y que la sorpresa para darle la noticia a su marido no salió muy bien: "​Le escribí en el espejo 'estamos embarazaos, pero él no lo vio... Les contamos a los niños, debe nacer para marzo, cerca de la fecha del cumpleaños del papá".



Lo único que por ahora sigue siendo un secreto es el nombre del bebé, aunque ya lo tiene elegido.