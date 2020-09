Siguen los líos de Gustavo Torres con Atlético Nacional: no se entrena

Tras conocer la oferta del fútbol suizo por Gustavo Torres y que el jugador estaría entrenando de manera diferenciada en la sede de Guarne. Este jueves se conoció que el delantero caucano no asistió a la sede de Guarne desde el pasado lunes 21 de septiembre y al parecer, Juan Carlos Osorio ya no contaría con el jugador para lo que resta de la presente temporada.

Según informó el colega Juan Carlos Jiménez de ‘Múnera Eastman Radio’ expresó en su cuenta de Twitter que “sobre este tema debo informar que hace cuatro días el jugador no se presenta a trabajar, el lunes 21 de septiembre viajó a Cali y desde entonces no ha regresado. (Antes del viaje estaba trabajando a parte del resto del grupo)”.

La situación se complica para el club y aunque Juan Carlos Osorio ya no lo tendría en cuenta para el equipo, Torres tiene contrato hasta junio de 2022, siendo dueño del 70 por ciento de su pase y el restante pertenece a Deportes Quindío. Con lo cual, el club antioqueño espera que llegue una oferta, pero por venta y recuperar algo del millón de dólares por el cual pagó en el 2017, cuando llegó pedido por Juan Manuel Lillo.

Te dio una segunda oportunidad cuando nadie en el club te quería, te permitió ser el segundo goleador del equipo este año cuando llevabas 14 meses sin marcar un gol, siempre te defendió frente a rumores. No es de ser buen jugador o no, fallaste como persona @TorresGustavo11 pic.twitter.com/bNvi2PNU4v — La Página Verdolaga (en 🏠) (@LaPagVerdolaga) September 24, 2020

Hasta el momento, Atlético Nacional no se pronuncia al respecto, pero en las redes sociales los hinchas manifiestan el descontento por la actitud del jugador, sumada a los diferentes actos de indisciplina que ha tenido no solo en el cuadro verdolaga, sino en Águilas Doradas y en San Lorenzo de Argentina.



Cabe recordar que Torres fue vinculado supuestamente a una fiesta clandestina durante la cuarentena y en la que habría terminado contagiado por covid-19, algo que salió a aclarar y aunque no hubo pruebas en su contra, dejó un manto de dudas.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8