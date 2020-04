La insulsa 'guerra de comunicados' entre los equipos de la Dimayor

La Dimayor cada vez está más dividida y así se demostró este lunes en medio de insulsos comunicados en redes sociales por parte de varios clubes del fútbol colombiano.

Poco a poco, en el transcurso de la mañana, el grupo de equipos que se reunió el 11 de abril dieron a conocer cuál fue el motivo de esa reunión virtual en la que, según ellos, asistieron 25 de los 36 representantes de los equipos del fútbol colombiano.

Equipos como Medellín, América y Once Caldas manifestaron muy superficialmente en redes sociales de lo que se trató esa reunión.

📄 Comunicado oficial | Mecanismos de trabajo colaborativo para afrontar la contingencia del Covid-19 en el FPC. pic.twitter.com/hDdkqYVCxN — América de Cali (Desde 🏠) (@AmericadeCali) April 13, 2020

Les compartimos el siguiente comunicado pic.twitter.com/6fqUAE10Js — Once Caldas S.A. (@oncecaldas) April 13, 2020

La respuesta de los equipos que no asistieron a dicha reunión no tardó en llegar y firmada por 13 representantes de los equipos del fútbol colombiano, señalaron estar de acuerdo con la no reanudación del fútbol después del 27 de abril, tal como lo manifestó el presidente Iván Duque.

10 clubes del FPC se unen para apoyar las medidas del Gobierno, incluido Santa Fe. pic.twitter.com/k6sadJhst4 — Ivan Caballero (@iccaballero) April 13, 2020

Sin embargo, lo que está detrás de esto es la disputa entre este último grupo contra Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, y quien ha capoteado las últimas semanas los dardos lanzados por los directivos, quienes piden el dinero de los derechos de transmisión internacional que hasta el momento no han llegado.