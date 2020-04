Las palabras del presidente Duque que caen mal en directivos de fútbol

Este domingo, el presidente Iván Duque hizo un anunció que seguramente no cayó nada bien entre los directivos del fútbol colombiano, pues aseguró que no habrá fútbol después del 27 de abril, se levante o no la medida de aislamiento.

En una entrevista con Noticias Caracol, el mandatario de los colombianos manifestó que no se podrá hacer ningún evento que tenga más de 50 personas y puso como ejemplo el fútbol.

"Nosotros no podemos esperar que después del 27 vamos al estadio. No vamos a volver a fútbol después del 27, no eventos de más de 50 personas ni de 20. Esa interacción sirve para que el virus crezca y se nutra", dijo el presidente Duque.

El presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, siempre ha manifestado total respeto por las determinaciones de las autoridades y es por esto que, si lo sigue haciendo, el fútbol colombiano no podrá volver en los próximos días.

No obstante, los clubes colombianos han expresado el difícil momento por el que están pasando por esta pausa en las competencias, situación que tiene en penurias financieras a más de uno.