¿Barranquilla ha sido la clave? Rendimiento en las Eliminatorias

Francisco Maturana armó revuelo en el país, luego de sus polémicas declaraciones en cuanto al sitio donde la Selección Colombia oficia de loca, en las Eliminatorias al Mundial de fútbol.



El estratega afirmó: “Ahora te hablan de Barranquilla como casa de la Selección, cuando a nosotros nos tocó pelearnos para que realmente lo fuera. Antes íbamos a Bogotá y nunca clasificamos”.



Por ello, acá analizamos si la tesis de ‘Pacho’ para saber si, en realidad, Barranquilla es la clave para la Selección.

Italia 1990



Colombia regresó a una justa mundialista después de 28 años de innumerables decepciones. El camino a la gloria inició en agosto de 1989 y la sede oficial fue Barranquilla.



La Selección lideró el grupo 2, tras ganar sus partidos como local: 2-0 a Ecuador y 2-1 a Paragay. Con cinco unidades se clasificó al repechaje y en Barranquilla fue donde logró sacar la mínima ventaja frente a Israel. El cupo a Italia 90' era una realidad, con la localía como su más fuerte aliado.



Estados Unidos 1994



Colombia dio un golpe sobre la mesa y lideró el Grupo A, por encima de Argentina. En Barranquilla inició empatando con Paraguay a cero pero después venció a Argentina (2-1) y Perú (4-0). Logró cinco puntos de local y cinco de visita, para ganar el grupo con 10.



El cupo al país norteamericano fue un hecho, con un gran rendimiento sin importar el lugar donde se jugó.



Francia 1998



El formato cambió y ahora en Conmebol se jugaba un todos contra todos (Brasil no jugó pues fue campeón en la edición anterior).



En sus ocho partidos como local, Colombia hizo 18 de 24 puntos posibles con seis victorias y dos derrotas (Argentina y Perú). En condición de visitante, logró conseguir diez unidades y con 28 puntos consiguió el cupo a su tercer mundial. Barranquilla fue clave.

Corea-Japón 2002



Colombia luchó hasta el último suspiro con Uruguay, pero no alcanzó el objetivo. Por un gol se perdía el Mundial, luego de tres participaciones ininterrumpidas.



La localía se cambió para Bogotá y en nueve partidos se consiguieron 14 puntos de 27 posibles, un rendimiento del 50%. Algo impensado en una Eliminatoria. El experimento le salió caro al país.



Alemania 2006



Nuevamente la ilusión se perdía frente a los uruguayos, esta vez por un solo punto. El experimento de la Eliminatoria pasada había sido claro ejemplo de que Barranquilla era inamovible, pero las cosas no funcionaron.



En nueve partidos como local, Colombia hizo 15 puntos de 27 posibles siendo una de las peores marcas jugando en Barranquilla. Es más, en la primera ronda se habían logrado tan solo cinco unidades de 15. La localía, en esta ocasión, no sirvió.



Sudáfrica 2010



Colombia volvió a cambiar, debido a los fracasos anteriores, y alternó Bogotá con Medellín, al final del certamen. Esta vez el resultado no fue malo, sino desastroso.



Colombia hizo 16 puntos como local, seis de ellos en el Atanasio. El problema fue que se dejaron ir puntos frente a rivales directos como Chile, Paraguay y Uruguay.



Brasil 2014 y Rusia 2018



Después de tanta decepción, Colombia regresó por fin al Mundial con Barranquilla como única sede. Primero fueron las Eliminatorias a Brasil, la Selección brilló y tuvo un rendimiento como local del 70.83%, algo nunca antes visto, y finalizó segunda.



Para Rusia, la cosa se complicó pero a fin de cuentas se obtuvo el resultado. El rendimiento fue del 55% pero se alternó con los juegos como vistante. Con 27 puntos se adquirió el tiquete para las justas mundialistas.