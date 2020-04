Las tres preocupaciones que tienen las futbolistas colombianas

Acolfutpro, Asociación que reúne a las y los futbolistas colombianos, compartieron en sus redes sociales un comunicado expresando las preocupaciones que tienen como consecuencia del coronavirus que tiene en vilo al fútbol en Colombia.

Uno de estos ítems es la incertidumbre laboral pues ellas aseguran que no tienen los “mínimos vitales asegurados porque los primeros meses del año no hubo certezas certezas de la realización y fecha de inicio de la Liga", lo que mantiene en vilo si se jugará o no este campeonato.

El otro tema sobre el que llaman la atención es por la brecha salarial. Según han dado a conocer, solamente dos equipos, de los dieciocho que tomaron la iniciativa de tener equipo femenino, mantienen las condiciones laborales para sus futbolistas, lo que deja al 89% de las mujeres de este gremio expuestas por no tener cobertura de una EPS, prestaciones sociales y demás.

El tercer ítem sobre el que quieren llamar la atención es que aún no se asegura una Liga a largo plazo y esperan que se puedan cumplir con lo siguiente:

- Número de contratos por equipo (actualmente solo se exigen 5)

- Duración de los contratos laborales (actualmente la duración promedio es de dos meses)

- Escenarios de negociación justos (salarios, condiciones. etc.) sin retaliaciones posteriores

@ACOLFUTPRO presenta el pronunciamiento oficial de las futbolistas profesionales sobre su situación actual. Brecha laboral, incertidumbre y desprotección en medio de la pandemia, algunos de los temas expuestos. @FIFPro @FIFProAmerica @MelukLeCuenta @pilarvelasquezv @Carito1929 pic.twitter.com/dUVoR7A5PK — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) April 13, 2020

Con este comunicado, las futbolistas colombianas buscan cumplir con algunos de sus derechos en medio de la pandemia para poder tener una Liga femenina en el 2020.