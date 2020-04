‘La FCF es sólida pero no millonaria’: Jesurún, certero con los clubes

En diálogo con Win Sports, Ramón Jesurún habló sobre la delicada situación económica que se vive en el fútbol colombiano, las medidas que está implementando la Federación y el futuro de liga y Selección Colombia.



El máximo dirigente del fútbol colombiano manifestó su preocupación debido a que con la situación actual, “no tenemos un norte definido o una fecha donde todo se pueda normalizar”. Y por ello, es necesario “saber cómo maniobrar y suplir las falencias que se presentan, tarde o temprano todo volverá a la normalidad y debemos estar preparados”.



Jesurún agregó además que el impacto del covid-19 en la sociedad permanecerá, a pesar de que se encuentre una pronta solución: “Pueda que los jugadores ya no se abracen al anotar un gol por miedo”. Pero también vio el lado positivo y es que el fútbol “se volverá más realizable, con los pies en la tierra y sin generar la gran inflación que se ve hoy en día”.



Respecto a las soluciones para la crisis económica, afirmó que cuando no hay competencias, el fútbol “baja sus ingresos a cero, cosa que no pasa con otros oficios”. Por ello, Fifa y Conmebol dan soluciones “a largo plazo” para que los clubes que compiten internacionalmente no sufran tanto.



n cuanto al fútbol local, el dirigente resaltó la ayuda económica que se dio a los clubes: “Nosotros ayudamos hace 5 o 6 días con una cifra que me parece muy importante, 12 mil millones que son de recursos propios de la Federación”.



A pesar de lo anterior, aclaró que la Federación es “solida pero no millonaria y no tenemos la capacidad para mantener a los clubes”. A eso le sumó que existen otras 34 ligas afiliadas a la FCF y los compromisos que se tienen a nivel internacional se manejan en moneda extranjera, motivo por el que “debemos planificar y administrar el dinero de forma responsable, no podemos quedar insolventes”.