Felices Villa, Fabra y Campuzano: así vive Russo la cuarentena en Boca

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, aseguró este viernes que está "en contacto permanente" con los jugadores durante la cuarentena dispuesta por el Gobierno argentino al menos hasta el 13 de abril debido a la pandemia del coronavirus. El técnico respondió preguntas de los hinchas a través de las redes sociales con motivo del 115 cumpleaños del club, que se celebra este viernes.



"Estamos en contacto permanente con los jugadores, incluso con los lesionados. Con los médicos también. Siempre buscando la forma de ayudarlos en lo que necesiten. Es una etapa difícil para nosotros y para ellos, es algo nuevo. Les recomendamos que se queden en casa, que hagan la cuarentena como corresponde", aseguró Russo.

La Copa de la Superliga se suspendió el 17 de marzo tras la disputa de la primera jornada y el reinicio del torneo no tiene fecha estipulada. "Habrá que arrancar de nuevo con la misma expectativa y la misma fe. Espero que podamos volver a encontrar rápidamente el nivel", dijo el entrenador que se consagró campeón de la Superliga Argentina poco antes de la suspensión del torneo.



Russo reveló que habla "permanentemente" de fútbol con el exjugador Juan Román Riquelme, ahora vicepresidente segundo del club. Con Russo como entrenador y Riquelme como jugador, Boca Juniors ganó la Copa Libertadores de 2007.



"Fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida. Ganarla te marca el destino", precisó Russo, que no descarta dirigir a la selección argentina. "Uno siempre considera que podría haber llegado a dirigir la selección. Pero uno nunca sabe las vueltas de la vida", afirmó.