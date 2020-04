'Yo jugué con Cristiano, pero me quedo con Messi, es un genio'

Kaka, quien brilló en Real Madrid y en la Selección de Brasil, fue uno de los jugadores que ganó el Balón de Oro y ahora dejó un gran elogio a Lionel Messi, a quien enfrentó.



El exjugador brasileño sí compartió equipo con Cristiano Ronaldo, pero finalmente decidió que, a su parecer, Messi se lleva todos los elogios.

"Yo jugué con Cristiano y es realmente increíble, pero me quedo con Messi. Es un genio, es talento puro. La forma en la que juega es increíble", indicó en un video de 'Fifa'.



Por otro lado, no significa que no tenga en cuenta a Cristiano, pues también lo llenó de elogios y afirmó que está entre el top 5 de los mejores en el mundo.



"Cristiano es una máquina. No es sólo la forma en la que es fuerte, potente y rápido, es fuerte mentalmente. Siempre quiere ganar y jugar. Ser el mejor. Para mí es lo más increíble que tiene". Y añadió: "En la historia del deporte están en el top 5 definitivamente. Somos muy afortunados de poder ver a ambos".