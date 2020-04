‘A nivel local, tendrán que optar por otro tipo de torneo‘: Bobadilla

Deportivo Independiente Medellín fue pionero en el fútbol colombiano en tomar medidas para la emergencia sanitaria por el covid-19. Con varias semanas de cuarentena, el cuerpo técnico, staff médico y nutricional, trabajan desde sus casas con los jugadores, quienes han venido manteniendo su puesta a punto física mientras regresa el campeonato.



En videollamada con los medios de comunicación, Aldo Bobadilla habló sobre el futuro del campeonato, las contingencias que tomó el equipo, como ve a los jugadores y el compromiso que tienen para retomar el buen nivel que mostraron en el 2019, cuando ganaron la Copa Colombia.

“Se actuó de muy buena manera mirando lo que se venía a nivel mundial. Nosotros tomamos decisiones previniendo lo que se venía con la pandemia, aparte veníamos de un vuelo de Buenos Aires y estábamos expuestos a un posible contagio. Decidimos dejar de entrenar, luego llegaron otras medidas que tomó el equipo, acordes a lo que estamos viviendo (congelamiento de salarios), no es mi deber hablar de eso, pero los chicos que no ganan tanto, se les está cumpliendo y a los que están más necesitados se les están atendiendo”, remarcó el técnico.



Además, “no sabemos a ciencia cierta decirles a los jugadores cuando y cómo va a pasar esta emergencia. Dependemos que las decisiones que tome el Gobierno colombiano y el Ministerio de Salud, hay que ser prudentes y tomar conciencia para que la curva de infección baje y se pueda encontrar una vacuna que permita retomar el curso en el mundo”.



En cuanto a su opinión sobre una posible reanudación del campeonato, Bobadilla precisó que “tuve el atrevimiento de decirle a los directivos que va a ser difícil jugar dos torneos este año. A nivel local, van a tener que optar por otro tipo de torneo para terminar, porque sería fácil jugar dos campeonatos. Colombia tiene junto a Brasil uno de los torneos más largos y sumado a que tenemos competencia internacional, esperemos que se tome la mejor decisión”.

Sobre algún aporte de su parte, el estratega señaló que “ellos deberán decidir cuándo podemos reanudar. Si en dos meses no se reanuda el torneo, va a ser muy difícil jugar dos torneos, teniendo en cuenta que hay equipos que competimos en torneos internacionales”.



Aparte del campeonato, Bobadilla habló sobre una pretemporada que requieren los equipos para tomar la forma futbolística. “Yo creo que antes del inicio del torneo vamos a necesitar entre 15 y 22 días por lo menos, se puede jugar en 12 días, pero el rendimiento no sería el óptimo. Nosotros confiamos que en 15 días de trabajo el equipo puede competir sin problemas. Hemos hablado con los jugadores y pensamos que eso sería un tiempo prudencial”.



Aldo habló sobre la continuidad de jugadores que se le vencen el contrato el 30 de junio como Esteban Ruiz, Hernán Pertuz y Juan Fernando Caicedo, este último fue el que más enfatizó y espera que siga con el equipo. “Juan (Fernando Caicedo) es un jugador muy importante para



nosotros. Ha rendido de buena manera, está desesperado por marcar un gol, pero hablar de lo que va a pasar es muy difícil porque no sabemos cuándo vamos a jugar. No es sencillo, pero él está en la lista de Copa y queremos que continúe, a pesar que no ha marcado, su rendimiento ha sido el que yo quería”.

El paraguayo elogió a sus dirigidos quienes están trabajando de la mejor manera en esta emergencia sanitaria. “Somos un grupo muy comprometido, sano, predispuesto para lo que se necesite en la institución. No tenemos dificultad, estamos trabajando bien, todos los jugadores se ven muy bien, cumpliendo con los ejercicios y manteniendo su forma física”.



Sobre el estado de los equipos y el futuro tras la pandemia, resaltó que “nosotros queremos volver a jugar, pero sería algo egoísta de mi parte. Hay que mirar el futuro de los clubes,muchos viven de las taquillas y los patrocinios. Entonces los clubes están viendo cómo pueden continuar, lo que he hablado con los directivos es que hay ansiedad e incertidumbre sobre la reanudación del campeonato”.



Finalmente, dejó un mensaje para las personas que cumplan la cuarentena y la puedan afrontar de la mejor manera. “Debemos ser pacientes, tolerantes, saber convivir con este momento y tomar las precauciones necesarias para no infectarse. Tener cuidado al salir, no tener temores, el virus puede llegar de cualquier manera y hay que estar protegido. No podemos vivir tensionados porque puede ser perjudicial para la salud”.