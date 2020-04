La razón de peso que tiene Independiente para no darle la ‘10’ a Roa

Andrés Felipe Roa sigue su carrera en Independiente de Avellaneda, con el objetivo de triunfar en un equipo de tanta historia y prestigio en Argentina. Sin embargo, el Deportivo Cali le exige que se ponga al día con los pagos, pues el club de los diablos rojos está atrasado por las cuotas del volante.



Sin embargo, el colombiano se mantiene a raya de las negociaciones entre equipos y solo se enfoca en estar a tono para cuando vuelva el fútbol a competencia, pues quiere convencer a su entrenador, Lucas Pusineri, de que es el mediocampistas que puede conducir los hilos del equipo.



Aunque más allá de que juegue o no juegue, lo que parece prohibido para Roa es llevar la camiseta ‘10’ de su equipo, un número imponente donde sea, pero que está reservado para la gran figura que quiere Pusineri en su equipo, su debilidad para dirigir en Independiente.



“Esperemos que me toque a mí ser el entrenador de Sergio (Agüero) en el día de mañana. Fui su compañero y tengo la ilusión que en el futuro me toque ser su entrenador. Esperemos que en mi estadía en Independiente, me pueda a llegar a encontrar con él, le estamos guardando la ‘10’”, confesó Pusineri en diálogo con ‘Súper Mitre Deportivo’.