Consejos de compras inteligentes en cuarentena que siguen en Cali

La Alcaldía de Santiago de Cali y la Secretaría de Desarrollo Económico invitan a la familia caleña a realizar las compras de mercado de forma inteligente, adquiriendo productos locales y propios, claves para una sana alimentación y para fortalecer el sistema inmunológico en estos tiempos de crisis por coronavirus.



La Administración Municipal, en su propósito de motivar e impulsar la economía solidaria y comunitaria, busca que la ciudadanía compre alimentos en las tiendas de barrio más cercanas a su hogar y en plazas de mercado de la ciudad. Estos lugares cuentan con condiciones aptas en materia de bioseguridad y alimentos en óptimo estado.



Para el secretario de Desarrollo Económico, Argemiro Cortés, “es muy importante que los caleños nos alimentemos saludablemente en este tiempo de cuarentena y que todos tengamos acceso a lo básico. Por eso lo más recomendable es hacer compras inteligentes, saludables y sin pánico. Consumir solo lo que se necesite, ajustar el presupuesto y cocinar en casa”.



Una compra inteligente incluye la adquisición de productos que nos nutran, nos gusten y generen el mínimo gasto. Lo recomendable es comprar por grupo de alimentos y haciendo una lista específica de lo que se necesita.



Frutas y verduras...



“El abastecimiento en Cali a nivel mayorista se ha mantenido en los valores esperados. El abasto medido en toneladas de frutas y verduras que reporta CAVASA indica que en la ciudad no hay desabastecimiento y no se prevé que lo haya”, explica el Secretario Municipal de Desarrollo Económico, quien invita a denunciar cualquier práctica de especulación en los precios de frutas y verduras.



Los minoristas de las plazas de mercado, pequeños supermercados y grandes superficies, han volcado su esfuerzo para asegurar las ventas a través de aplicaciones sofisticadas como apps, el celular y WhatsApp, una vía para explorar, comparar precios y hacer pedidos a domicilio.



Carnes, huevos y lácteos…



La compra inteligente de este grupo de alimentos debe considerar los grados de sustitución nutricional que hay entre ellos: los cárnicos de cerdo, res, pollo y pescado y, dentro de ellos, los distintos tipos de cortes, especies y razas afectan el diferencial de precios. De nuevo la flexibilidad frente a los gustos es relevante. La promoción de recetas y el acceso a información en la web serán de gran ayuda para vencer esas preferencias fijas que tenemos como consumidores.



Carnes…



Se pueden congelar en crudo, fileteadas y porcionadas para que duren mucho más tiempo. No es recomendable abusar de los embutidos y enlatados.



Huevos…

Comprar un panal de 30 huevos es una buena recomendación, ya que resulta más económico y pueden usarse en varias preparaciones.



Lácteos…



Se pueden comprar en presentaciones que permitan su almacenamiento, no necesariamente refrigerada antes de abrir. Se recomienda verificar el vencimiento, buscando que sea bastante prolongado, Los yogures son fundamentales en estos momentos, pues tienen bacterias que benefician nuestra flora intestinal, que es la la primera barrera de defensa del sistema inmunitario.



Granos…



Son fuente de proteína vegetal y funcionan como complemento de las carnes. Su facilidad de almacenamiento y alto poder nutricional los hace apetecibles en estas épocas.



Grasas…



Que no falte la fuente de vitamina E. Por ello es importante incluir aceite de oliva, maíz o girasol. El de oliva para condimentar ensaladas y los demás para cocción. Si se va a cocinar a altas temperaturas, se puede usar aceite de coco, ya que su grasa saturada tolera el calor extremo sin perder su sabor. Hay variedad de marcas, calidades y precios.



Inteligencia social del consumidor…



Pese a que el abasto de frutas, verduras y abarrotes está garantizado, en los niveles minoristas se evidencian algunas prácticas de especulación. Por ello el gobierno publicó la Resolución 078 del 7 de abril 2020 (http://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/gobierno-fija-productos-de-primera-necesidad), que contiene un listado de 26 productos de primera necesidad que serán objeto de seguimiento y control por parte del Dane y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). También es responsabilidad de la comunidad el contribuir con esta vigilancia y pasar de la queja con amigos y familiares a la denuncia ante organismos oficiales, recurriendo a canales como la app (https://www.sic.gov.co/descargue-la-app-de-pqrfs) o la línea gratuita nacional 01 8000 910165.



A la hora de realizar un mercado inteligente…



- Si no puede salir de su casa compre a domicilio.

- Use tapabocas

- Desinfecte sus manos con frecuencia

- Evite tocarse la cara

- Mantenga distancia con las personas

- Limpie los alimentos al llegar a la casa

- Antes de entrar a casa limpie zapatos, báñese y cámbiese la ropa.