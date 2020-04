Los referentes del Chelsea que lloraron sin consuelo por Mourinho

Steve Sidwell, exfutbolista del Chelsea, reveló una anécdota inédita sobre el pasado del José Mourinho como entrenador del Chelsea, durante su primera etapa. Recordemos que el portugués fue gran ídolo de los ‘Blues’ en la década del 2000.



Según contó Sidwell en los medios británicos, ‘Mou’ logró generar un gran impacto en sus dirigidos, a pesar de no llevar tanto tiempo en su labor como entrenador. Recordemos que bajo su mandato, el conjunto londinense ganó dos Premier League consecutivas, una FA Cup, una Community Shield y dos Capital One.



De a poco se fue ganando el respeto de toda Europa por sus innumerables logros. A pesar de ello, de manera repentina renunció al Chelsea en 2008. Sidwell narró que se enteró de la situación “mientras estaba llevando a mi mujer al aeropuerto, después me llamaron y nos citaron a todos en Cobham”.



Añadió que una vez allí, todo fue muy extraño porque “cuando José vino a despedirse, no se escuchó nada, parecía como si alguien hubiera muerto”. De repente, el mediocampista quedó impactado porque vio “a personas tan fuertes como Lampard, Terry y Drogba llorando en el suelo o simplemente desplomadas, te enfadas y no entiendes”.