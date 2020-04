Líder del famoso meme habló de fútbol y contó quién es su ídolo

Benjamin Aidoo, líder de grupo de africanos que saltó a la fama a través de Internet, habló sobre fútbol y contó lo que ha pasado luego de que se volvieron un famoso meme que es viral en las redes sociales.



"Mi jugador favorito es Messi, me encanta. Me gusta su manera de jugar y los goles que marca. Además, no es egoísta, eso es muy importante. Me encanta el fútbol y me encanta jugar, es uno de mis hobbies. Soy aficionado del Barça, me gusta mucho, pero sobre todo soy fan de Messi, es un jugador enorme”, manifestó Aidoo en la Cadena 'SER' de España.

Abro hilo de videos de los negros que bailan con el ataúd. Lloro. pic.twitter.com/Q90ofpTCqd — Ivan Papillu (@IvanPapi_) April 2, 2020

Por otro lado, el africano también explicó la razón del video y de lo que realizan ellos en su país: "Mi opinión es que tenemos que celebrar la muerte. ¿Por qué? Porque cuando una persona nos deja hemos de recordar lo que ha hecho durante su vida. Tú sabes lo que esta persona ha aportado, lo que ha hecho por ti. De alguna manera has de agradecerle que, en parte, eres como eres gracias a esta persona”, explicó.