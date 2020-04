El 'Tino' también se involucró: fuerte crítica a clubes por reuniones

Las polémicas en Dimayor con los equipos del Fútbol Profesional Colombiano no dan tregua y este martes hubo una reunión virtual en la que se 'excluyó' al presidente Jorge Enrique Vélez. 35 de 36 equipos estuvieron presentes; Pasto fue el único que no, argumentando tema laboral.



Faustino Asprilla, por su parte, se involucró en el tema y dio su postura sobre estas reuniones, pues no quedó de acuerdo con que no incluyeran al presidente de la Dimayor.

"Eso es absurdo. Eso nunca lo había visto. Así como tienen la verraquera para reunirse, llámenlo y lo sientan, pero frentéenlo. Eso dizque a escondidas…, yo nunca había visto una cosa de esas”, concluyó el exgoleador de la Selección Colombia en 'BlogDeportivo' de BluRadio.



Por otro lado, sigue la disputa interna entre varios clubes y la Dimayor. Así como presidentes de equipos grandes como América y Millonarios contra los demás equipos del FPC. ¿Cuál será el desenlace?