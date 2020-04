Santiago Arias sorprendió en las redes sociales con su nuevo look

Santiago Arias, jugador del Atlético de Madrid y de la Selección Colombia, sorprendió en sus redes sociales luego de un cambio de look que tuvo junto a sus hijos. ¡Sí qué disfruta la cuarentena!



El colombiano aún no tiene definido su futuro, pues perdió terreno y no está en los planes del club colchonero. Además, suena para ir a Inter o Everton, siendo los grandes pretendientes del lateral.

Por otro lado, en cuarentena, el futbolista decidió cambiar su peinado y se unió a la 'moda' del aislamiento, pero junto a sus hijos. ¡Se rapó completamente!