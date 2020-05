‘Me hubiera gustado jugar en Millonarios’: confesión de un histórico

En diálogo con Caracol Radio, Tressor Moreno habló sobre su amplia carrera en el fútbol nacional e internacional, Selección Colombia y Millonarios, club del que son hinchas varios de sus familiares.



Recordemos que el exfutbolista hizo parte de clubes como Atlético Nacional, Independiente Medellín, América, Junior , entre otros. En Selección fue campeón del Torneo Esperanzas de Toulon (2000), además de disputar Copa América (2004), Copa Oro (2005) y tres Eliminatorias (2002, 2006, 2010).



Respecto a su trayectoria en el fútbol colombiano, Tressor aseguró: “El título con DIM lo disfruté, haber quedado con Nacional en la última Merconorte también me marcó. Fue lindo ser campeón con los dos equipos de Medellín”. Aclarando además que en el ‘Poderoso’ “tenía amistad, compromiso y ganas de marcar una época”.



Afirmó que “en Perú inicié mi carrera, en Colombia me consolidé y en México viví buenos momentos”, pero si confesó que le quedo faltando haber jugado en Millonarios, a pesar de pasar por 21 equipos a lo largo de su carrera.



“Me hubiese gustado jugar en millonarios porque mis papá son hinchas del club. Yo no fui hincha pero mis papas sí, entonces me quedó eso ahí, se manejó en su momento la posibilidad pero no se llegó a nada”, reveló.



En cuanto a la Selección, reconoció que “con Reinaldo Rueda aprendí mucho, le tengo mucho aprecio a él y también a Luis Fernando Suárez”. Recordemos que el primero fue el seleccionador nacional entre el 18 de febrero de 2004 y el 30 de noviembre del 2006.