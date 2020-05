¡La sacó barata! Materazzi reveló lo que dijo a Zidane en el Mundial

no existen dudas, el cabezazo de Zinedine Zidane a Marco Materazzi, en plena final del mundo, es un acontecimiento que quedará grabado en la retina de los aficionados del fútbol.



Y es que aquella acción tuvo todos los condimentos de una escena para la historia: definición de un mundial, Zidane disputando su último partido y una agresión completamente insólita.

Precisamente, Materazzi por fin reveló lo que le dijo al actual entrenador del Real Madrid aquel día. Primero aseguró que el cruce entre ambos inició cuando “estuvo cerca de hacer un gol en el primer tiempo extra, Gattuso me pidió que lo marcara bien y no quería recibir más regaños”.



Los choques se hicieron repetitivos hasta que al tercero “fruncí el seño, me dijo que la camiseta me la daba después y le respondí ‘prefiero a tu hermana’ y pasó lo que pasó”. Evidentemente Zidane respondió y salió expulsado al minuto 110.



“No esperaba el cabezazo en ese momento, y tuve suerte porque si hubiera estado preparado, ambos hubiésemos terminado en el vestuario”, señaló.